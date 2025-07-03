البابا لاوُن الرابع عشر يلتقي الأطفال والفتية المشاركين في المركز الصيفي للصغار في الفاتيكان ومعهم أطفال وفتية أوكرانيين

عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها بتوجه قداسة البابا اليوم إلى قاعة بولس السادس للقاء أطفال وفتية يشاركون في مركز صيفي في الفاتيكان، وكان معهم عدد كبير من أطفال وفتية من أوكرانيا تستضيفهم كاريتاس إيطاليا.

تَوجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر قبل ظهر اليوم الخميس ٣ تموز يوليو بقليل إلى قاعة بولس السادس في الفاتيكان لتوجيه تحية إلى ٣١٠ من الأطفال والفتية الذين يشاركون في المكز الصيفي في الفاتيكان بعنوان Estate Ragazzi، وكان قد انضم إليهم ٣٠٠ من أطفال وفتية من أوكرانيا تستضيفهم هيئة كاريتاس إيطاليا خلال الصيف. وقد كان في استقبال الأب الأقدس لدى وصوله العاملون في المركز الصيفي، وذلك حسبما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أضاف أن البابا قد تحاور مع الأطفال والفتية وأجاب على بعض الأسئلة التي وجههوها إلى قاسته. وتحدث البابا لاوُن الرابع عشر عن طفولته ومشاركته في القداس وكيف كان يلتقي فتية آخرين وأصدقاء، إلا أن هذا كان المكان الذي التقى فيه أفضل الأصدقاء، يسوع، حسبما قال قداسته للصغار.

ومن بين ما تحدث عنه الأب الأقدس حسب بيان دار الصحافة التنوع والاستقبال، ورحب في هذا السياق بالأطفال والفتية القادمين من أوكرانيا. وشدد البابا في حديثه على أهمية الاحترام المتبادل وعدم التوقف أمام الاختلاف، بل من الضروري بناء الجسور، كما وأكد أهمية الصداقة مضيفا أننا جميعا يمكننا أن نكون أصدقاء وأخوة وأخوات.

وفي إجابته على سؤال حول الحرب أوضح البابا لاوُن الرابع عشر للصغار أنه من الضروري، وذلك للأطفال أيضا، تعلُّم أن نكون بناة سلام وصداقة وعدم الدخول في حروب أو معارك. شدد الأب الأقدس أيضا على أنه لا يجوز أبدا نشر الكراهية والغيرة، وقال للصغار إن يسوع يطلب منا أن نكون جميعا أصدقاء، وكرر قداسته هنا أهمية أن نتعلم منذ الصغر الاحترام المتبادل وأن نرى في الآخر شخصا مثلي.

وختم بيان دار الصحافة مشيرا إلى أن بعض الأطفال والفتية قد حملوا هدايا للبابا، من بينها أشياء صنعوها بأنفسهم خلال المشاركة في المركز الصيفي، هذا إلى جانب بعض الرسوم التي نفذها الأطفال والفتية الأوكرانيون. وختم البابا لاوُن الرابع عشر لقاءه مع الأطفال والفتية داعيا إياهم إلى أن يتلوا معا "السلام عليك يا مريم" ثم بارك الجميع.