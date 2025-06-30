البابا يستقبل رئيس جمهورية ساو توميه وبرينسيبي الديمقراطية. بيان دار الصحافة الفاتيكانية

صدر في أعقاب اللقاء بيان للكرسي الرسولي جاء فيه أن السيد فيلا نوفا اجتمع لاحقاً إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر.

وأضاف البيان أنه خلال المباحثات الودية، التي جرت في أمانة سر الدولة، تم التطرق إلى العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وجمهورية ساو توميه وبرينسيبي الديمقراطية، وتوقف الجانبان أيضا عند الأوضاع السياسية والاجتماعية – الاقتصادية الراهنة في البلاد، لاسيما فيما يتعلق بالإسهام الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية في حياة البلاد في المجالين التربوي والصحي، مع إيلاء اهتمام خاص بتنشئة الشبيبة في الأرخبيل.

وتبادل الطرفان أيضا، خلال محادثتهما، الآراء ووجهات النظر بشأن الأوضاع الآنية الإقليمية والدولية مع تسليط الضوء – بنوع خاص – على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الأمم.