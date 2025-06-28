البابا يستقبل رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بيان دار الصحافة الفاتيكانية

استقبل البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية غينيا الاستوائية السيد تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو والوفد المرافق.

في أعقاب اللقاء صدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه أن الضيف الغيني اجتمع لاحقاً إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر.

وأضاف البيان أنه خلال المباحثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة تم التطرق إلى العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وغينيا الاستوائية، وتوقف الجانبان أيضا عند الإسهام الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية في حياة البلاد لاسيما في المجالين التربوي والصحي، وعلى صعيد التنمية البشرية والمجتمعية والثقافية للسكان.

وتبادل الطرفان أيضا، خلال محادثتهما، الآراء ووجهات النظر بشأن الأوضاع الآنية الدولية مع تسليط الضوء – بنوع خاص – على نتائج الصراعات المسلحة والمشاكل المرتبطة بالأمن العام في بلدان أفريقيا الوسطى والغربية.