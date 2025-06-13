البابا يستقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون والوفد المرافق. بيان دار الصحافة الفاتيكانية

في أعقاب اللقاء صدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه أن الضيف اللبناني اجتمع لاحقا إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، بحضور مساعد أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران ميروسلاف فاشوفسكي.

أوضح البيان أنه خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة، تم تسليط الضوء على أهمية العلاقات الثنائية الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي ولبنان، مع تثمين الدور التقليدي والمثابر الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع اللبناني.

وتمنى الجانبان أن تعرف البلاد، من خلال عملية إحلال الاستقرار وتطبيق الإصلاحات، مرحلة جديدة من الوفاق السياسي والانتعاش الاقتصادي. كما تم التطرق في الختام إلى الضرورة الملحة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.