البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس جمهورية الأرجنتين

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، صباح الثامن من حزيران يونيو ٢٠٢٥، في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس جمهورية الأرجنتين، السيد خافيير خيراردو ميلي، الذي التقى لاحقًا الكردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يرافقه المونسنيور ميروسلاف واشوفسكي، نائب أمين سرِّ العلاقات مع الدول.

ونشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بيانًا جاء فيه أنه قد تمَّ خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة، التأكيد على التقدير المتبادل للعلاقات الثنائية المتينة والرغبة في تعزيزها بشكل أكبر. كما تم التطرق إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك، من بينها الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومكافحة الفقر، والالتزام بدعم التماسك الاجتماعي. وفي الختام، تم التطرق إلى بعض القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع إيلاء اهتمام خاص للنزاعات الجارية، والتشديد على أهمية الالتزام العاجل لصالح السلام.