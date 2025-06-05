مكالمة هاتفية بين البابا لاون الرابع عشر والرئيس بوتين. تصريح مدير دار الصحافة الفاتيكانية

أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أن اتصالا هاتفياً تم عصر أمس الأربعاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا لاون الرابع عشر، مضيفا أن الحبر الأعظم أطلق نداءً خلال المكالمة الهاتفية داعياً روسيا إلى اتخاذ خطوات تمهد الطريق أمام السلام، مشددا على أهمية الحوار بين طرفي الصراع من أجل إيجاد حلول للحرب الدائرة بينهما.

أوضح المسؤول الفاتيكاني أن البابا لاون الرابع عشر والرئيس الروسي بوتين تطرقا إلى قضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم إيلاء اهتمام خاص بالوضع الراهن في أوكرانيا وبقضية السلام، مضيفا أن البابا دعا موسكو إلى اتخاذ خطوات كفيلة بتعزيز السلام، وسلط الضوء على الحوار الذي يبقى ضرورياً من أجل إقامة اتصالات إيجابية بين الطرفين المعنيين تقود إلى حلول لهذا الصراع.

وأضاف بروني أن الرجلين تناولا أيضا الوضع الإنساني وتحدثا عن أهمية توفير المساعدات الإنسانية في المناطق حيث يحتاج إليها السكان، فضلا عن ضرورة مواصلة الجهود الهادفة إلى إطلاق سراح الأسرى، مع التأكيد على النشاط الهام الذي يقوم به رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي.

وختم مدير دار الصحافة الفاتيكانية تصريحه مشيرا إلى أن البابا لاون الرابع عشر ذكر بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وعبر عن امتنانه على التهاني التي تلقاها من رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لمناسبة بداية حبريته، مؤكدا للمناسبة أن القيم المسيحية المشتركة يمكن أن تكون نوراً يساعد في البحث عن السلام والدفاع عن الحياة والسعي إلى حرية دينية أصيلة.

في سياق متصل جرت يوم أمس مكالمة هاتفية بين الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عبّر خلالها زعيم الكريملين عن رفض بلاده السلام في الوقت الراهن، معلنا أن موسكو لن تقبل بالهدنة أو بالتفاوض مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ولن تعير الدول الغربية أي انتباه باعتبار أنها ساعدت كييف في مهاجمة روسيا في عمق أراضيها، كما قال. وقبل الاتصال الهاتفي عبر بوتين عن رفضه التخفيف من حدة الضغط العسكري على أوكرانيا، مؤكدا – مرة جديدة – عدم قبوله بالهدنة الموقتة التي اقترحتها كييف خلال قمة إسطنبول.