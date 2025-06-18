ادعم خطوات البابا لاوُن الرابع عشر: تبرّع لـ "فلس القديس بطرس"

بتبرُّعك يمكنك أن تساهم في عمل البابا بشكل ملموس. ستُساعده في إعلان الإنجيل في العالم، ولكي يمُدَّ يد العون للإخوة والأخوات المعوزين

أن تكون اليد التي تساعد يد البابا على فعل الخير، أن تقف إلى جانبه في إعلانه للرسالة المسيحية، وتُسهم في أعماله الخيرية تجاه الذين يعيشون أوضاعاً غير كريمة، وتدعمه في جهوده من أجل تعزيز السلام. هذا هو جوهر "فلس القديس بطرس"، تقليد تضامني عريق يعود بجذوره إلى الكتاب المقدس نفسه.

ويُجرى تقليد جمع التبرعات هذا سنويًا في ٢٩ حزيران يونيو، في عيد القديسَين بطرس وبولس، والذي يصادف هذا العام يوم الأحد الأخير من الشهر. إنه إذن أسلوب ملموس لدعم البابا لاوُن الرابع عشر في خدمته للكنيسة الجامعة. وفي إطار دعم هذه المبادرة، أعدّت أمانة الاقتصاد ودائرة الاتصال التابعة للكرسي الرسولي مواد إعلامية ومحتوى متعدد الوسائط يشرح المعنى العميق لهذا العمل الكنسي.

ويمكن لكل شخص أن يقدّم تبرعه عبر الموقع الرسمي ObolodiSanPietro.va، من خلال قنوات رقمية آمنة ومضمونة. وكما في كل عام، ستُخصَّص كل تبرعات "فلس القديس بطرس" — صغيرة كانت أم كبيرة — لدعم البابا في خدمته الرسولية، وفي مبادراته الخيرية التي تُلبّي نداءات الطوارئ والحاجات المُلِحّة في مختلف أنحاء العالم.