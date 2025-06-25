الأب الأقدس لمسيحيي الشرق الأوسط: أنا قريب منكم

أكد البابا لاوُن الرابع عشر اليوم في ختام المقابلة العامة مع المؤمنين قربه وقرب الكنيسة من مسيحيي الشرق الأوسط، كما وحث المجتمع الدولي على مساعدة سوريا التي لا تزال تعاني من الضعف.

عقب انتهائه من تعليمه خلال المقابلة العامة مع المؤمنين اليوم الأربعاء ذكَّر قداسة البابا لاؤن الرابع عشر بالاعتداء الإرهابي الجبان على كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في دمشق. وأوكل قداسته الضحايا إلى رحمة الله وأكد رفع الصلاة من أجل الجرحى وعائلات الضحايا. وتابع الأب الأقدس: أقول لمسيحيي الشرق الأوسط: أنا قريب منكم، الكنيسة كلها قريبة منكم.

وواصل البابا أن هذه المأساة تشير إلى الضعف الذي لا يزال يطبع سوريا عقب سنوات من النزاعات وعدم الاستقرار، وشدد بالتالي على ضرورة ألا تُبعد الجماعة الدولية أنظارها عن هذا البلد بل أن تواصل تقديم الدعم له من خلال أفعال تضامن والتزام متجدد لصالح السلام والمصالحة.

أكد الأب الأقدس بعد ذلك متابعته باهتمام ورجاء تطورات الوضع في إيران وإسرائيل وفلسطين، وأراد البابا التذكير هنا بكلمات النبي أشعيا التي تبدو ملحة اليوم بشكل كبير: "فلا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب بعد ذلك". ودعا قداسته إلى الاصغاء إلى هذا الصوت الذي يأتي من الله، وإلى مداواة الجراح الناتجة عن أحداث الأيام الأخيرة الدامية. شدد البابا لاوُن الرابع عشر من جهة أخرى على ضرورة نبذ منطق العنجهية والانتقام، من الضروري في المقابل أن نختار بعزم درب الحوار والدبلوماسية والسلام، قال قداسته.