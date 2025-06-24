البابا يبرق معزياً بضحايا الهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق

أبرق البابا لاون الرابع عشر هذا الثلاثاء معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين داخل كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق، مساء الأحد الفائت.

في البرقية التي حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لفت الحبر الأعظم إلى الحزن العميق الذي ألمّ به لدى تلقيه نبأ الاعتداء الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وعبّر عن تضامنه القلبي مع جميع الأشخاص الذين تأثروا بسبب هذه المأساة. وأضاف البابا لاون الربع عشر أنه يود أن يوكل أنفس الضحايا إلى رحمة الآب السماوي، مشيرا إلى أنه يرفع الصلاة على نية من فقدوا أحباءهم، كما أكدت البرقية أن الحبر الأعظم يصلي أيضا من أجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، سائلا الله الكلي القدرة أن يسكب بلسم عزائه في القلوب وأن يمنح الأمة السورية الشفاء والسلام.