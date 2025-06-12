مكالمة هاتفية بين البابا وبيدرو سانشيز: التركيز على الصراعات والهجرة والكرامة البشريّة

مكالمة هاتفية أمس الأربعاء بين لاوُن الرابع عشر ورئيس حكومة إسبانيا. ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في شهر حزيران يونيو في إشبيلية. كما جدد رئيس الوزراء دعوته للبابا لزيارة البلاد.

مكالمة هاتفية، بعد ظهر الأربعاء ١٠ حزيران ٢٠٢٥، بين البابا لاوُن الرابع عشر ورئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز بيريز-كاستيخون. هذا ما أكّدته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها، موضحة أن البابا قد شكر خلال المحادثة الملك فيليبي والملكة ليتيزيا على حضورهما القداس الإلهي بمناسبة بدء الخدمة البطرسيّة. وجاء في البيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك أزمة الهجرة، وضرورة بناء جسور لحل النزاعات الجارية، والدفاع عن كرامة الإنسان". وأخيرًا، خلص البيان إلى القول إنه "بعد الحديث عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في شهر حزيران يونيو في إشبيلية، جدد رئيس الحكومة الإسبانية دعوته للأب الأقدس لزيارة البلاد".