البابا يحثّ كهنة مقاطعة إيل دو فرانس الفرنسية على أن يتسلحوا بالمحبة السخية

قُرأت رسالة الحبر الأعظم على الكهنة والأساقفة خلال مشاركتهم في قداس في العاصمة الفرنسية أقيم لمناسبة يوبيل الكهنة، وعبر فيها البابا عن محبته الأبوية تجاه أخوته الكهنة، حاثاً إياهم على متابعة خدمتهم لشعب الله الموكل إلى رعايتهم.

وكتب لاون الرابع عشر أنه يدرك تماماً الأوضاع الكنسية والاجتماعية الصعبة التي يجتازها الجميع، وطلب من الكهنة والأساقفة أن تكون رسالتهم متجذرةً في محبة الرب يسوع القوية والشخصية والأصيلة، بالإضافة إلى محبة سخية وبدون تحفظات حيال الجماعات، محبة تكون مطبوعة بالقرب والرأفة والوداعة والتواضع والبساطة، والتي طالما دعا إليها البابا فرنسيس.

وأضاف البابا أنه من خلال عيش هذه المحبة يكتسب الكهنة مصداقية، ويلامسون قلوب الأشخاص البعيدين، ويحظون بثقتهم ويجعلونهم يلتقون بالرب يسوع. كما طلب من الكهنة أن يعززوا المحبة الأخوية فيما بينهم، وأن يحافظوا على الروابط الوثيقة مع الأساقفة وأن يصلوا بلا كلل من أجل وحدة الكنيسة، سائلاً الروح القدس – في الختام – أن يساعد الكهنة يومياً على تجديد تكريسهم لله متذكرين الوعد الذي قطعوه يوم سيامتهم الكهنوتية. هذا ثم منح الجميع بركته الرسولية.