البابا يستقبل نائبة رئيس جمهورية فيتنام

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، صبح الاثنين ٣٠ حزيران يونيو ٢٠٢٥، في القصر الرسولي بالفاتيكان، نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، السيدة فو تي آنه سوان، التي التقت لاحقًا بالمطران بول ريتشارد غالاغر، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة، تم التعبير عن التقدير العميق للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين الكرسي الرسولي وفيتنام، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الخاص بوضع الممثل الحبري المقيم في فيتنام، كما تم تسليط الضوء على إسهام الكنيسة الكاثوليكية في حياة المجتمع الفيتنامي. كما جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.