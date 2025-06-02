البابا لدرّاجي "جيرو دي إيطاليا": أنتم قدوةٌ للشباب

استقبل البابا لاوُن الرابع عشر درّاجي سباق "جيرو دي إيطاليا" لدى مرورهم في مدينة الفاتيكان، مبرزًا دورهم الهام كنماذج يُحتذى بها من قِبَل الأجيال الشابّة

في لفتة رمزية تجمع بين الرياضة والروحانية، استقبل البابا لاوُن الرابع عشر بعد ظهر الأحد ١٥٩ درّاجًا من ٢٩ دولة، يمثلون نخبة المشاركين في المرحلة الختامية لسباق "جيرو دي إيطاليا"، وذلك لدى مرورهم بمدينة الفاتيكان. وقبل أن يعبروا ساحة الفاتيكان، توقف الدرّاجون لتحية الحبر الأعظم، في مشهد خالف إيقاع السباق السريع المعتاد، ليمنح الجميع لحظة هدوء وتأمّل أشبه بـ"سباق معكوس"، حيث كانت الانطلاقة هذه المرة من القلب، والانتصار الحقيقي في التباطؤ للحظة وتبادل نظرة مع البابا، الذي استقبلهم بابتسامة وبارك طريقهم.

هذه المبادرة، التي تعكس العلاقة المتجددة بين الكرسي الرسولي وسباق "جيرو دي إيطاليا"، تعود في جذورها إلى فكرة دعمها البابا الراحل فرنسيس، الذي أراد ربط هذا الحدث الرياضي العريق بالإرث الروحي لمدينة روما. واليوم، أعاد البابا لاوُن الرابع عشر إحياء هذه التقاليد، مرحبًا بالدراجين بحرارة في قلب الكنيسة الكاثوليكية. وخاطب البابا الرياضيين من ساحة "الشهداء الرومانيين الأوائل" المجاورة لسكريستيا بازيليك القديس بطرس، قائلاً: "صباح الخير للجميع! أهلاً وسهلاً بكم في الفاتيكان!". وأضاف: "يسرّني أن أحيّيكم في هذه المرحلة الأخيرة من سباق جيرو دي إيطاليا. آمل أن يكون هذا اليوم مميزًا حقًا لكل واحد منكم". ولم يقتصر كلامه على الإشادة بالتحدي الرياضي، بل ذهب إلى التأمل في المعنى الأعمق للمناسبة، لحظة رمزية تتجاوز حدود الرياضة.

البابا لاوُن الرابع عشر لدرّاجي "جيرو دي إيطاليا": أنتم قدوةٌ للشباب (ANSA)

وأكد البابا لاوُن الرابع عشر في كلمته على البعد التربوي للرياضة، مبرزًا دور الرياضيين في إلهام الأجيال الشابة، وقال: "اعلموا أنكم قدوة للشباب في جميع أنحاء العالم. فسباق جيرو دي إيطاليا محبوب ليس فقط في إيطاليا، بل في بلدان كثيرة. إنّ ركوب الدراجة هو أمر مهم، تمامًا كما هي الرياضة بشكل عام". وأشاد الأب الأقدس في هذا السياق بقيم التضحية وروح الفريق التي تُميز الرياضيين، معربًا عن تقديره لالتزامهم وجهدهم.

ثم دعا البابا للتأمل حول العناية المتوازنة بالجسد والروح، وهي رسالة لاقت صدى لدى الدرّاجين الذين يكرّسون حياتهم للتمرين والانضباط الجسدي، قائلاً: "شكرًا على كل ما تقومون به، أنتم مثال حقيقي. وآمل، كما تهتمّون بأجسادكم، أن تكون أرواحكم مباركة على الدوام. احرصوا دائمًا على الاهتمام بالإنسان بأكمله: الجسد، والعقل، والقلب، والروح". واختتم البابا لاوُن الرابع عشر كلمته مانحًا بركته لجميع المشاركين، وقال: "ليبارككم الله جميعًا في هذه المرحلة الأخيرة من سباق جيرو دي إيطاليا. تهانينا لكم جميعًا ولتعلموا أنكم مرحب بكم دائمًا هنا في الفاتيكان، أنتم مرحب بكم دائمًا من قبل الكنيسة التي تمثل محبة الله لجميع الناس".