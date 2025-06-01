البابا لاوُن الرابع عشر في كلمته قبل صلاة "افرحي يا ملكة السماء": أفكّر في العائلات التي تعاني بسبب الحرب

في كلمته قبل تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء" حيا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر جميع المشاركين في يوبيل العائلات والأطفال والأجداد والمسنين، وقال إنه يفكّر بشكل خاص في العائلات التي تعاني بسبب الحرب، في الشرق الأوسط، أوكرانيا وأنحاء أخرى في العالم. لتساعدنا أُمّ الله على السير معًا على درب السلام

في ختام القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس صباح الأحد، الأول من حزيران يونيو، بمناسبة يوبيل العائلات والأطفال والأجداد والمسنين، وقبل تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر كلمة استهلها محييا جميع المشاركين في يوبيل العائلات والأطفال والأجداد والمسنين، القادمين من جميع أنحاء العالم، وأعرب عن سروره للقاء أطفال كثيرين، وحيّا جميع العائلات، كنائس بيتية صغيرة حيث يتم قبول الإنجيل ونقله، كما قال، آملاً أن ينمو دائما في عائلاتنا الإيمان والرجاء والمحبة. وتابع الأب الأقدس كلمته موجها تحية خاصة إلى الأجداد والمسنين، فهم قدوة حقيقية في الإيمان ومصدر إلهام للأجيال الشابة.

كما حيّا البابا لاوُن الرابع عشر جميع الحجاج الحاضرين في ساحة القديس بطرس، لاسيما القادمين من أبرشية موندوفي في إقليم بيمونتي في شمال إيطاليا. وأشار من ثم إلى الاحتفال اليوم في إيطاليا وبلدان عديدة بعيد صعود الرب. وذكّر أيضا بأنه قد تم يوم أمس السبت الحادي والثلاثين من أيار مايو في برانييفو في بولندا تطويب الراهبة كريستوفورا كلومفاس وأربع عشرة راهبة من رهبنة القديسة كاترين العذراء والشهيدة، قُتلن عام ١٩٤٥ على يد جنود الجيش الأحمر. كما ذكّر البابا لاوُن الرابع عشر بالاحتفال هذا الأحد باليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية وشكر العاملين في الإعلام الذين من خلال النوعية الأخلاقية للرسائل، يساعدون العائلات في مهمتها التربوية.

وفي ختام كلمته قبل تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، قال البابا لاوُن الرابع عشر لتبارك العذراء مريم العائلات وتعضدها في المصاعب، وأضاف أنه يفكّر بشكل خاص في العائلات التي تعاني بسبب الحرب، في الشرق الأوسط، أوكرانيا وأنحاء أخرى في العالم. لتساعدنا أُمّ الله على السير معًا على درب السلام.