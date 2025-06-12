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قداسة البابا يؤكد حزنه وتعازيه وصلاته عقب حادث سقوط طائرة في الهند

في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين أعرب قداسة البابا لاوُن الرابع عشر عن حزنه العميق جراء سقوط طائرة تابعة لشركة AIR INDIA بالقرب من أحمد اباد. وأكدت البرقية تعازي الأب الأقدس القلبية إلى عائلات وأحباء مَن فقدوا حياتهم، ورفعه الصلاة من أجل الجرحى والعاملين في فرق الإنقاذ. هذا ويوكل قداسة البابا نفوس الضحايا إلى رحمة الله كلي القدرة ويستمطر على جميع المتضررين بركات المداواة والسلام الإلهية.