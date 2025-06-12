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Air India plane crash in Ahmedabad
البابا

قداسة البابا يؤكد حزنه وتعازيه وصلاته عقب حادث سقوط طائرة في الهند

في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين أعرب قداسة البابا لاوُن الرابع عشر عن حزنه العميق جراء سقوط طائرة تابعة لشركة AIR INDIA بالقرب من أحمد اباد. وأكدت البرقية تعازي الأب الأقدس القلبية إلى عائلات وأحباء مَن فقدوا حياتهم، ورفعه الصلاة من أجل الجرحى والعاملين في فرق الإنقاذ. هذا ويوكل قداسة البابا نفوس الضحايا إلى رحمة الله كلي القدرة ويستمطر على جميع المتضررين بركات المداواة والسلام الإلهية.
12 يونيو 2025, 15:26

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