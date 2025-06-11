لاوُن الرابع عشر: أُصلّي من أجل ضحايا المأساة في مدرسة غراتس

في ختام المقابلة العامة في ساحة القديس بطرس، تذكّر البابا أحد عشر شخصًا فقدوا حياتهم في إطلاق النار الذي وقع في إحدى المدارس في النمسا، مؤكِّدًا قربه من "العائلات والمعلمين ورفاق الدراسة".

"أود أن أؤكّد صلاتي من أجل ضحايا المأساة التي وقعت في مدرسة غراتس. أنا قريب من العائلات، والمعلمين، ورفاق الدراسة" بهذه الكلمات تذكر البابا لاوُن الرابع عشر في ختام المقابلة العامة في ساحة القديس بطرس، الحدث الذي هزّ المجتمع الدولي يوم أمس، ١٠ حزيران يونيو: المجزرة التي وقعت في مدرسة "بورغ" في مدينة غراتس بمنطقة شتايرمارك، ثاني أكبر مدينة في النمسا، حيث أطلق طالب سابق النار داخل الفصول الدراسية. وقد بلغ عدد الضحايا أحد عشر قتيلاً، بينهم تسعة طلاب، إلى جانب نحو ثلاثين جريحًا من التلاميذ والمعلمين، بعضهم في حالٍ حرجة. من بين الضحايا طلاب تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٨ عامًا، بالإضافة إلى شخص بالغ واحد على الأقل. كما شملت قائمة القتلى منفّذ الهجوم المفترض، الذي يُرجّح أنه أقدم على الانتحار. وقد توفي أحد الجرحى، الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى جامعة غراتس، بعد ساعات من الاعتداء. من أجل جميع هؤلاء رفع البابا صلاته إلى الرب لكي يقبلهم في سلامه.