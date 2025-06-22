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Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from his window at the Vatican
البابا

البابا لاوُن الرابع عشر يتلو صلاة التبشير الملائكي ويتحدث عن تقاسم الله معنا، من أجل خلاصنا، القليل الذي لدينا

انطلق قداسة البابا لاؤن الرابع عشر اليوم الأحد قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي في حديثه إلى المؤمنين من معجزة الخبز والسمك ليتكلم عن احتفالنا اليوم بعيد جسد الرب ودمه ويتوقف عند تقاسم الله معنا القليل الذي لدينا وذلك من أجل خلاصنا.

تلا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ظهر اليوم الأحد ٢٢ حزيران يونيو صلاة التبشير الملائكي، وتحدث قبلها إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس مذكرا بالاحتفال اليوم بعيد جسد الرب ودمه. ثم انطلق الأب الأقدس في حديثه من معجزة الخبز والسمك التي يرويها إنجيل القديس لوقا، فقال إن يسوع ولإشباع الآلاف من الأشخاص الذين جاؤوا للإصغاء إليه وطلب الشفاء يدعو الرسل إلى أن يأتوا بالقليل الذي لديهم، وبارك الخبز والسمك وقال للتلاميذ أن يوزعوها على الجميع. وكانت النتيجة مفاجئة، قال الأب الأقدس، حيث لم يحصل فقط الجميع على طعام كافٍ بل وفضل الكثير منه.

وواصل البابا لاوُن الرابع عشر أن المعجزة، وإلى جانب الأعجوبة، فهي علامة، وتُذكرنا بأن عطايا الله حتى تلك الأصغر تنمو بقدر ما نتقاسمها. وأضاف أننا اليوم، ومع قراءتنا لهذه المعجزة خلال الاحتفال بجسد الرب ودمه، نتأمل في واقع أكثر عمقا. فنحن نعلم أن في أصل كل تشارك بشري هناك تقاسم أكبر يسبق هذا، ألا وهو ما يقوم به الله إزاءنا. فهو الخالق الذي وهبنا الحياة، تابع الأب الأقدس، وكي يخلصنا سأل واحدة من خلائقه أن تكون له أما وتعطيه جسدا هشا، محدودا، فانيا مثل جسدنا، موكلا نفسه إليها كما الطفل. وأضاف البابا أن الله قد شاركنا هكذا فقرنا حتى الأعماق حيث اختار أن يستخدم، كي يفدينا، ذلك القليل الذي يمكننا أن نقدم له.

ثم دعا قداسة البابا إلى التفكير في كم هو جميل، حين نقدم هدية حتى وإن كانت صغيرة حسب إمكانياتنا، رؤية كيف يثمِّن هذه الهدية مَن يتلقاها، وكم يسعدنا أن نشعر أن هذه الهدية رغم بساطتها توحدنا بشكل أكبر مع من نحبهم. وتابع الأب الأقدس أن هذا ما يحدث بيننا وبين الله في سر الإفخارستيا، فالرب يقبل ويقدِّس ويبارك الخبز والخمر اللذين نضعهما على المذبح مع تقديم حياتنا، ويحولهما إلى جسد المسيح ودمه، قربان محبة من أجل خلاص العالم. وواصل قداسته أن الله يتحد بنا متقبلا بفرح ما نحمل إليه ويدعونا إلى أن نتحد معه بقبولنا وتقاسمنا بفرح مماثل عطية محبته. وهكذا، وكما يقول القديس أغسطينوس، أضاف البابا، فإنه وكما يتشكل من حبوب القمح التي تتجمع خبز واحد، يتشكل في وفاق المحبة جسد المسيح الواحد.

وفي ختام كلمته إلى المؤمنين والحجاج قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد ذكَّر البابا لاوُن الرابع عشر بتطواف القربان الأقدس الذي سيتم تنظيمه مساء اليوم حيث سيترأس قداسته القداس الإلهي، وذلك في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران ثم سيبدأ التطواف الذي سيُحمل خلاله القربان الأقدس عبر شوارع مدينتا، قال البابا. وواصل أننا سنرتل وسنصلي وصولا إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى لاستمطار بركة الرب على بيوتنا وعائلاتنا وعلى البشرية بأسرها. وليكن هذا الاحتفال، ختم الأب الأقدس، علامة منيرة لالتزامنا بأن نكون كل يوم، انطلاقا من المذبح ومن بيت القربان، حمَلة شركة وسلام أحدنا للآخر في التقاسم والمحبة.   

22 يونيو 2025, 12:13

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.