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البابا لاوُن الرابع عشر: الرياضة هي درب لبناء السلام، وهي تُسهم في تنمية ثقافة اللقاء والأخوّة البابا لاوُن الرابع عشر: الرياضة هي درب لبناء السلام، وهي تُسهم في تنمية ثقافة اللقاء والأخوّة  (@Vatican Media)
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البابا لاوُن الرابع عشر: الرياضة هي درب لبناء السلام، وهي تُسهم في تنمية ثقافة اللقاء والأخوّة

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا لاوُن الرابع عشر يوجّه دعوة لتعزيز الرياضة كمدرسة للسلام والاحترام في عالم يعاني من النزاعات، ويتذكّر ضحايا العنف في ميانمار ونيجيريا والسودان

في ختام الذبيحة الإلهيّة التي ترأسها احتفالًا بعيد الثالوث الأقدس ويوبيل الرياضة تلا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها لقد أنهينا لتوّنا الاحتفال بالإفخارستيا من أجل يوبيل الرياضة، والآن أوجّه بفرح، تحيّتي إليكم جميعًا، أيها الرياضيّين من كل الأعمار ومن كل الأصول! أحثّكم على عيش النشاط الرياضي، حتى في مستوياته التنافسية، دائمًا بروح العطاء المجاني، وبروح "اللعب" بالمعنى النبيل للكلمة، لأن الإنسان، في اللعب وفي التسلية السليمة، يُشبه خالقه. وأودّ أن أؤكد على أن الرياضة هي درب لبناء السلام، لأنها مدرسة للاحترام والنزاهة، تُسهم في تنمية ثقافة اللقاء والأخوّة. أيها الإخوة والأخوات، أشجّعكم على ممارسة هذا الأسلوب بوعي، ومقاومة جميع أشكال العنف والاضطهاد.

تابع الأب الأقدس يقول إنَّ عالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى ذلك! وهناك في الواقع العديد من النزاعات المسلحة. ففي ميانمار، على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال المعارك مستمرة، وتسبب أضرارًا حتى في البنى التحتية المدنية. أدعو جميع الأطراف إلى السير في درب الحوار الشامل، الدرب الوحيد نحو حلّ سلميّ ومستقرّ.

أضاف الحبر الأعظم يقول في ليلة ١٣ و١٤ حزيران يونيو، في مدينة يلواتا، ضمن الإدارة المحليّة لغوما، بولاية بينو في نيجيريا، وقعت مجزرة رهيبة راح ضحيتها حوالي ٢٠٠ شخص قُتلوا بوحشية شديدة، معظمهم من النازحين داخليًا، الذين كانت تستضيفهم البعثة الكاثوليكية المحلية. أُصلّي لكي تسود العدالة والسلام والأمن في نيجيريا، هذا البلد الحبيب الذي يعاني أشكال العنف المختلفة. وأُصلّي بشكل خاص من أجل الجماعات المسيحية الريفية في ولاية بينو، التي كانت ضحية للعنف بشكل مستمرّ.

تابع الأب الأقدس يقول كما أفكّر في جمهورية السودان، التي تعاني من العنف منذ أكثر من عامين. وقد بلغني الخبر الحزين عن مقتل الأب لوك جومو، كاهن رعية الفاشر، ضحيّة القصف. وبينما أؤكد صلاتي من أجله ومن أجل جميع الضحايا، أُجدّد ندائي إلى المقاتلين كي يتوقفوا، ويحُموا المدنيين، ويسلكوا درب الحوار من أجل السلام. وأُناشد المجتمع الدولي أن يكثّف جهوده لتقديم المساعدات الأساسية على الأقلّ للسكان الذين يعانون بشدّة من أزمة إنسانية خطيرة. ولنواصل الصلاة أيضًا من أجل السلام في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا، وفي العالم أجمع.

وخلص البابا لاوُن الرابع عشر إلى القول بعد ظهر اليوم، في بازيليك القديس بولس خارج الأسوار، سيتمُّ إعلان تطويب فلوريبير بوانا تشوي، الشهيد الكونغولي الشاب. قُتل عن عمر ٢٦ عامًا، لأنه كمسيحيّ، عارض الظلم ودافع عن الصغار والفقراء. فلتكن شهادته مصدر شجاعة ورجاء للشباب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع أنحاء أفريقيا! أحد مبارك للجميع! وأقول لكم أيها الشباب: أَنتظركم بعد شهر ونصف في يوبيل الشباب! لتتشفّع من أجلنا العذراء مريم، ملكة السلام.

15 يونيو 2025, 12:54

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.