البابا لاوُن الرابع عشر: الرياضة هي درب لبناء السلام، وهي تُسهم في تنمية ثقافة اللقاء والأخوّة

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا لاوُن الرابع عشر يوجّه دعوة لتعزيز الرياضة كمدرسة للسلام والاحترام في عالم يعاني من النزاعات، ويتذكّر ضحايا العنف في ميانمار ونيجيريا والسودان

في ختام الذبيحة الإلهيّة التي ترأسها احتفالًا بعيد الثالوث الأقدس ويوبيل الرياضة تلا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها لقد أنهينا لتوّنا الاحتفال بالإفخارستيا من أجل يوبيل الرياضة، والآن أوجّه بفرح، تحيّتي إليكم جميعًا، أيها الرياضيّين من كل الأعمار ومن كل الأصول! أحثّكم على عيش النشاط الرياضي، حتى في مستوياته التنافسية، دائمًا بروح العطاء المجاني، وبروح "اللعب" بالمعنى النبيل للكلمة، لأن الإنسان، في اللعب وفي التسلية السليمة، يُشبه خالقه. وأودّ أن أؤكد على أن الرياضة هي درب لبناء السلام، لأنها مدرسة للاحترام والنزاهة، تُسهم في تنمية ثقافة اللقاء والأخوّة. أيها الإخوة والأخوات، أشجّعكم على ممارسة هذا الأسلوب بوعي، ومقاومة جميع أشكال العنف والاضطهاد.

تابع الأب الأقدس يقول إنَّ عالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى ذلك! وهناك في الواقع العديد من النزاعات المسلحة. ففي ميانمار، على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال المعارك مستمرة، وتسبب أضرارًا حتى في البنى التحتية المدنية. أدعو جميع الأطراف إلى السير في درب الحوار الشامل، الدرب الوحيد نحو حلّ سلميّ ومستقرّ.

أضاف الحبر الأعظم يقول في ليلة ١٣ و١٤ حزيران يونيو، في مدينة يلواتا، ضمن الإدارة المحليّة لغوما، بولاية بينو في نيجيريا، وقعت مجزرة رهيبة راح ضحيتها حوالي ٢٠٠ شخص قُتلوا بوحشية شديدة، معظمهم من النازحين داخليًا، الذين كانت تستضيفهم البعثة الكاثوليكية المحلية. أُصلّي لكي تسود العدالة والسلام والأمن في نيجيريا، هذا البلد الحبيب الذي يعاني أشكال العنف المختلفة. وأُصلّي بشكل خاص من أجل الجماعات المسيحية الريفية في ولاية بينو، التي كانت ضحية للعنف بشكل مستمرّ.

تابع الأب الأقدس يقول كما أفكّر في جمهورية السودان، التي تعاني من العنف منذ أكثر من عامين. وقد بلغني الخبر الحزين عن مقتل الأب لوك جومو، كاهن رعية الفاشر، ضحيّة القصف. وبينما أؤكد صلاتي من أجله ومن أجل جميع الضحايا، أُجدّد ندائي إلى المقاتلين كي يتوقفوا، ويحُموا المدنيين، ويسلكوا درب الحوار من أجل السلام. وأُناشد المجتمع الدولي أن يكثّف جهوده لتقديم المساعدات الأساسية على الأقلّ للسكان الذين يعانون بشدّة من أزمة إنسانية خطيرة. ولنواصل الصلاة أيضًا من أجل السلام في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا، وفي العالم أجمع.

وخلص البابا لاوُن الرابع عشر إلى القول بعد ظهر اليوم، في بازيليك القديس بولس خارج الأسوار، سيتمُّ إعلان تطويب فلوريبير بوانا تشوي، الشهيد الكونغولي الشاب. قُتل عن عمر ٢٦ عامًا، لأنه كمسيحيّ، عارض الظلم ودافع عن الصغار والفقراء. فلتكن شهادته مصدر شجاعة ورجاء للشباب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع أنحاء أفريقيا! أحد مبارك للجميع! وأقول لكم أيها الشباب: أَنتظركم بعد شهر ونصف في يوبيل الشباب! لتتشفّع من أجلنا العذراء مريم، ملكة السلام.