البابا لاوُن الرابع عشر في الأمانة العامة لسينودس الأساقفة: السينودسية هي الأسلوب لنكون كنيسة

كانت الدفعة التي منحها البابا فرنسيس لسينودس الأساقفة وأهمية مفهوم السينودسية محور كلمة البابا لاوُن الرابع عشر خلال تحيته أمس الخميس المشاركين في اجتماع المجلس العادي للأمانة العامة للسينودس.

توجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر بعد ظهر أمس الخميس ٢٧ حزيران يونيو إلى الأمانة العامة لسينودس الأساقفة للقاء المشاركين في اجتماع المجلس العادي. وفي كلمة قصيرة له أعرب الأب الأقدس عن فرحه لتحية أعضاء المجلس وأضاف أنه يغتنم هذه الفرصة ليتقاسم معهم فكرة يعتبرها جوهرية. وتحدث قداسته بالتالي عن الدفعة التي منحها البابا فرنسيس لسينودس الأساقفة على خطى ما قام به البابا القديس بولس السادس. وقال البابا لاوُن الرابع عشر إن الإرث الذي تركه لنا البابا فرنسيس هو من وجهة نظره في المقام الأول كون السينودسية أسلوبا، تصرفا يساعدنا على أن نكون كنيسة من خلال تعزيز خبرات مشاركة وشركة حقيقية. ونوه الأب الأقدس إلى أن سلفه قد سار خلال حبريته إلى الأمام بهذا المفهوم في جمعيات عديدة للسينودس، وخاصة تلك التي تمحورت حول العائلة، ثم جعل هذا المفهوم يتدفق في المسيرة الأخيرة التي خُصصت للسينودسية تحديدا.

وفي ختام كلمته ذكر البابا لاوُن الرابع عشر أن السينودس يحتفظ بطبيعته المؤسساتية بينا يغتني في الوقت ذاته بثمار نضجت في هذه المرحلة. وقال قداسته لأعضاء الأمانة العامة إنهم الهيئة التي عليها جمع هذه الثمار والقيام بتأمل بعيد النظر، وشجع البابا بالتالي على هذا العمل مؤكدا صلاته كي يكون عملا مثمرا، وختم معربا عن الشكر مسبقا على هذا العمل.