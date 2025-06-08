البابا لاوُن الرابع عشر: اذهبوا واحملوا للجميع رجاء الرب يسوع!

في كلمته قبل تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء" البابا يحثُّ على الصلاة من أجل عطية السلام في القلوب والعائلات والعالم

في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد العنصرة، وقبل تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء" وجّه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر كلمة قال فيها قبل أن أختتم هذا الاحتفال، أوجّه محبّتي وسلامي إليكم جميعًا أنتم الذين شاركتم فيه، وإلى كلّ من تابعنا عبر وسائل الإعلام. أشكر أصحاب السيادة الكرادلة والأساقفة الحاضرين، وجميع ممثّلي الجمعيات والحركات الكنسية والجماعات الجديدة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بقوّة الروح القدس، انطلقوا مجدّدًا مجدَّدين بهذا اليوبيل الذي احتفلتم به. اذهبوا واحملوا للجميع رجاء الرب يسوع!

وخلص البابا إلى القول في إيطاليا وفي بلدان أخرى يُختتم في هذه الأيام العام الدراسي. أرغب في أن أوجّه تحيّة إلى جميع الأساتذة والطلاب، لا سيّما الذين سيخضعون للامتحانات في الأيام المقبلة مع نهاية مرحلتهم الدراسية. والآن، بشفاعة العذراء مريم، لنطلب من الروح القدس عطية السلام. أولاً السلام في القلوب: وحده القلب المسالم يمكنه أن ينشر السلام، في العائلة، وفي المجتمع، وفي العلاقات الدولية. ليفتح روح المسيح القائم من بين الأموات دروب المصالحة حيثما هناك حروب؛ وليُنر الحكام ويمنحهم الشجاعة للقيام بخطوات تهدئة وحوار.