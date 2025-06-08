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البابا لاوُن الرابع عشر: اذهبوا واحملوا للجميع رجاء الرب يسوع! البابا لاوُن الرابع عشر: اذهبوا واحملوا للجميع رجاء الرب يسوع!  (@Vatican Media)
البابا

البابا لاوُن الرابع عشر: اذهبوا واحملوا للجميع رجاء الرب يسوع!

في كلمته قبل تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء" البابا يحثُّ على الصلاة من أجل عطية السلام في القلوب والعائلات والعالم

في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد العنصرة، وقبل تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء" وجّه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر كلمة قال فيها قبل أن أختتم هذا الاحتفال، أوجّه محبّتي وسلامي إليكم جميعًا أنتم الذين شاركتم فيه، وإلى كلّ من تابعنا عبر وسائل الإعلام. أشكر أصحاب السيادة الكرادلة والأساقفة الحاضرين، وجميع ممثّلي الجمعيات والحركات الكنسية والجماعات الجديدة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بقوّة الروح القدس، انطلقوا مجدّدًا مجدَّدين بهذا اليوبيل الذي احتفلتم به. اذهبوا واحملوا للجميع رجاء الرب يسوع!

وخلص البابا إلى القول في إيطاليا وفي بلدان أخرى يُختتم في هذه الأيام العام الدراسي. أرغب في أن أوجّه تحيّة إلى جميع الأساتذة والطلاب، لا سيّما الذين سيخضعون للامتحانات في الأيام المقبلة مع نهاية مرحلتهم الدراسية. والآن، بشفاعة العذراء مريم، لنطلب من الروح القدس عطية السلام. أولاً السلام في القلوب: وحده القلب المسالم يمكنه أن ينشر السلام، في العائلة، وفي المجتمع، وفي العلاقات الدولية. ليفتح روح المسيح القائم من بين الأموات دروب المصالحة حيثما هناك حروب؛ وليُنر الحكام ويمنحهم الشجاعة للقيام بخطوات تهدئة وحوار.

08 يونيو 2025, 12:13


ما هي صلاة إفرحي يا ملكة السماء؟
إن أنتيفونة إفرحي يا ملكة السماء "Regina Caeli" هي إحدى الأنتيفونات الأربع المريميّة (الأنتيفونات الأخرى هي يا أم الفادي القدّيسة "Alma Redemptoris Mater"، السلام عليك يا سلطانة السماء "Ave Regina Coelorum" والسلام عليك أيتها الملكة "Salve Regina")
عام ١٧٤٢ طلب البابا بندكتس الرابع عشر أن تتمَّ تلاوتها مكان الصلاة التبشير الملائكي وقوفًا، كعلامة للإنتصار على الموت، خلال الزمن الفصحي، أي من أحد الفصح وإلى يوم العنصرة.
تتلى، كالتبشير الملائكي، ثلاث مرات في اليوم: عند الفجر وعند الظهر وعند الغروب من أجل تكريس النهار لله ومريم.
بحسب تقليد تقوي تعود هذه الأنتيفونة إلى القرن السادس أو القرن العاشر، ولكن انتشارها يعود على النصف الأوّل من القرن الثالث عشر عندما تمَّ إدخالها في كتاب صلوات الساعات الفرنسيسكاني. تتكوّن هذه الصلاة من أربع جمل تنتهي كلٌّ منها بالـ "هللويا" وهي الصلاة التي يوجّهها المؤمنون إلى مريم ملكة السماء ليفرحوا معها بقيامة المسيح.
هذا وكان البابا فرنسيس خلال تلاوة صلاة التبشير الملائكي في السادس من نيسان آبريل لعام ٢٠١٥، في إثنين الفصح، قد أشار إلى استعداد القلب عندما تتلى هذه الصلاة وقال: "...نتوجه إلى مريم وندعوها لتفرح، لأنَّ الذي حملته في أحشائها قد قام من بين الأموات، كما وعد، ونكل ذواتنا لشفاعتها. إن فرحنا، في الواقع، هو انعكاس لفرح مريم، لأنها هي التي حفظت وتحفظ بإيمان الأحداث التي عاشها يسوع. لنصلي إذا هذه الصلاة بتأثُّر الأبناء السعداء لأنَّ أمهم سعيدة".



آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

افرحي يا ملكة السماء

افرحي يا ملكة السماء،

 هللويا.

- فإنّ الذي استحققتِ أن تحمليه،

 هللويا.

قد قام كما قال،

 هللويا.

- صلي إلى الله من أجلنا،

 هللويا.

افرحي وتهللي يا مريم العذراء،

 هللويا.

- فإنّ الربّ قد قام حقاً،

 هللويا.