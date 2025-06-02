البابا لاوُن الرابع عشر يشارك الرهبان الأغسطينيين الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس العام اليخاندرو مورال أنطون

توجه البابا لاوُن الرابع عشر أمس إلى معهد القديسة مونيكا حيث يسكن الطلاب الأغسطينيين، وذلك لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد السبعين لبرئيس العام للرهبنة الأب اليخاندرو مورال أنطون الذي تربطه بالأب الأقدس علاقة صداقة وتعاون طويلة.

عقب ترؤسه قبل ظهر الأحد الأول من حزيران يونيو الاحتفال بالقداس الإلهي لمناسبة يوبيل العائلات توجه البابا لاوُن الرابع عشر إلى معهد القديسة مونيكا الدولي الأغسطيني بالقرب من الفاتيكان حيث يعيش طلاب الرهبنة الأغسطينية القادمين من بلدان مختلفة، وذلك للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد السبعين للرئيس العام لرهبنة القديس أغسطينوس الأب اليخاندرو مورال أنطون.

هذا وتربط صداقة قوبة بين البابا لاوُن الرابع عشر، والذي كان لفترة طويلة الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية، والرئيس العام الحالي. وتعود هذه العلاقة إلى سنوات الدراسة في روما حيث كانا قد التقيا في هذا المعهد الذي توجه إليه الأب الأقدس أمس. وكان روبرت فرنسيس بريفوس يدرس حينها في ثمانينات القرن الماضي القانون الكنسي في جامعة القديس توما الأكويني، بينما كان اليخاندرو مورال أنطون يدرس النصوص المقدسة في المعهد البيبلي الحبري واللاهوت العقائدي في جامعة غريغويانا الحبرية. وعقب الإقامة المشتركة في المعهد خلال سنوات الدراسة افترقا حيث تم سنة ١٩٨٥ إرسال الأب بريفوست، والذي كان قد سيم كاهنا سنة ١٩٨٢، إلى الإرسالية الأغسطينية في بيرو، بينما عاد الأب اليخاندرو عقب الدراسة إلى بلده إسبانيا. ثم عملا معا حين كان الأب اليخاندرو مورال أنطون نائبا للرئيس العام للرهبنة الأغسطينية روبرت بريفوست إلى أن عاد الأب بريفوست إلى شيكاغو سنة ٢٠١٣ بعد فترتَي رئاسة ليصبح الأب اليخاندرو الرئيس العام الجديد.