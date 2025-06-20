"León de Perú" - ٢٠ حزيران عرض الفيلم الوثائقي من إنتاج وسائل الإعلام الفاتيكانية

في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت روما، سيتم نشر الفيلم الوثائقي حول سنوات الرسالة التي قضاها روبرت فرنسيس بريفوست في البيرو، على قنوات الإعلام الفاتيكانية باللغات الإسبانية والإنجليزية والإيطالية. كما سيُعرض مسبقًا على الصحفيين المعتمدين لدى دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في قاعة السينما الفاتيكانية في تمام الساعة الرابعة.

بعد مرور ما يزيد قليلاً عن شهر على بداية حبرية البابا لاوُن الرابع عشر، تنشر وسائل الإعلام الفاتيكانية في ٢٠ حزيران يونيو ٢٠٢٥، الفيلم الوثائقي "León de Perú"، الذي يستعرض مسيرة الرسالة التي قام بها روبرت فرنسيس بريفوست في البيرو. ويتنقل الفيلم عبر محطات مختلفة مثل: تشولوكاناس، تروخيو، ليما، كاياو، وشيكلايو، حيث يقدم عدد من الشهود رواياتهم عن شخصية البابا المستقبلي وخدمته الراعوية والاجتماعية المتميزة. وهذا الفيلم الوثائقي هو من إنتاج الإدارة التحريرية التابعة للدائرة الفاتيكانية للاتصالات، وقد قام بإعداده الصحفيون: سالفاتوري تشيرنوتسيو، فيليبي هيريرا-إسباليات، وخايمي فيزكاينو هارو.

سيتم نشر الوثائقي على قناة Vatican News في يوتيوب عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت روما، باللغات الثلاث: الإسبانية، الإيطالية، والإنجليزية، وسيُوزّع كذلك عبر وسائل إعلام دولية أخرى. كما سيُعرض الفيلم في تمام الساعة الرابعة للصحفيين المعتمدين لدى دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في قاعة السينما الفاتيكانية (Filmoteca Vaticana) كعرض أول وحصري.