إعلان البابا لاوُن: أكوتيس وفرسّاتي قديسان معًا في ٧ أيلول ٢٠٢٥

في الكونسيستوار العادي العام الذي عُقد هذا الصباح، حدّد الحبر الأعظم تاريخ رفع الطوباويَين الشابين إلى مجد المذابح. وكان البابا فرنسيس قد أعلن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عن إعلان قداستهما خلال اليوبيل، إلا أن موعد تقديس كارلو أكوتيس الذي كان محددًا في ٢٧ نيسان أبريل قد أُجّل بسبب وفاة البابا. واليوم، اتخذ البابا لاوُن الرابع عشر القرار بإدراجهما معًا في سجل القديسين. كما تم تحديد يوم ١٩ تشرين الأول أكتوبر لإعلان قداسة بارتولو لونغو وستة طوباويين آخرين.

وفي النهاية، سيتم إعلان قداسة كارلو أكوتيس وبيير جورجيو فرسّاتي معًا. الشاب المنتمي إلى جيل الألفية والطالب، خبير المعلوماتية وعضو الرهبانية الثالثة الدومينيكانيّة، شابان علمانيان وطوباويان، يشكّلان مرجعًا روحيًا لآلاف المؤمنين في مختلف أنحاء العالم، سيُرفعان إلى شرف المذابح يوم الأحد ٧ أيلول سبتمبر ٢٠٢٥. وقد أعلن البابا لاوُن الرابع عشر هذا الموعد صباح اليوم خلال الكونسيستوار العادي العام الذي عُقد من أجل التصويت على بعض دعاوى التقديس، في قاعة الكونسيستوار في القصر الرسولي بالفاتيكان. تاريخ طال انتظاره نظرًا لشعبية الطوباويَين الكبيرة في القارات الخمس، وأيضًا بسبب التعديلات المتعددة على التقويم إثر وفاة البابا فرنسيس في ٢١ نيسان أبريل الماضي.

في الواقع كان خورخي ماريو برغوليو (البابا فرنسيس) قد أعلن عن إعلان قداسة أكوتيس وفرسّاتي في المقابلة العامة يوم ٢٠ تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، ما أثار حينها تصفيقًا حارًا في ساحة القديس بطرس. وقد حُدّد لأكوتيس، الذي أُعلن طوباويًا في أسيزي يوم ١٠ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٠، تاريخ ٢٧ نيسان أبريل، أي الأحد الثاني من زمن الفصح والذي يُعرف أيضًا بأحد الرحمة الإلهية، وذلك ضمن إطار يوبيل المراهقين. أمّا فرسّاتي، فكان من المقرر إعلان قداسته خلال يوبيل الشباب بين ٢٨ تموز يوليو و٣ آب أغسطس. ومع وفاة البابا الأرجنتيني، أُعلن سريعًا عن تعليق احتفال إعلان قداسة كارلو، بينما لم تصدر أي معلومات رسمية بخصوص فرسّاتي.

أما اليوم، فقد صدر الإعلان الرسمي عن التاريخ، بالإضافة إلى المفاجأة الرمزية التي أتى بها البابا لاوُن الرابع عشر باختياره إعلان قداستهما في اليوم عينه: شابان من حقبتين مختلفتين وخبرات حياتية متميزة، لكن يجمعهما حبّ عميق للمسيح وقدرة ملهمة على نقله إلى كل من التقى بهما.

وخلال كونسيستوار اليوم أيضًا، حدد البابا يوم الأحد ١٩ تشرين الأول أكتوبر موعدًا لإعلان قداسة سبعة طوباويين آخرين، من بينهم الشهداء: إغناطيوس شكرالله مالويان، رئيس أساقفة الأرمن الكاثوليك في ماردين، الذي استُشهد خلال الإبادة الجماعية عام ١٩١٥؛ بيتر تو روت، علماني وأستاذ تعليم مسيحي من بابوا غينيا الجديدة، قُتل عام ١٩٤٥ لمواصلته رسالته التبشيرية رغم حظر السلطات اليابانية، وسيكون أول قديس من بابوا غينيا الجديدة. كما سيتمُّ إعلان قداسة كلّ من: فينتشنتسا ماريا بولوني، مؤسسة جمعية راهبات الرحمة في فيرونا؛ ماريا ديل مونتي كارميلو رينديلس مارتينيز، مؤسسة جماعة خادمات يسوع؛ ماريا ترونكاتي، راهبة من رهبانيّة بنات مريم سيّدة المعونة؛ خوسيه غريغوريو هرنانديز سيسنيروس، طبيب الفنزويلي وعضو الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، إذ كان يقدّم لهم العلاج ويدفع ثمن الأدوية؛ وبارتولو لونغو، مؤسس مزار بومبي، الذي يُعتبر من الشخصيات المحبوبة جدًا في إيطاليا والعالم.