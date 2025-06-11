البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

في بيان لها أصدرته اليوم ١١ حزيران يونيو عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي باستقبال قداسة البابا لاوُن الرابع عشر للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم، الأربعاء ١١ حزيران يونيو، في مكتبه في قاعة بولس السادس في الفاتيكان الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. هذا ما جاء في بيان أصدرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أشار إلى أن الأمين العام قد التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وبرفقته أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

وتابع البيان أنه قد تم خلال المحادثات الودية في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان الإعراب عن دعم الكرسي الرسولي لعمل الأمم المتحدة لصالح السلام في العالم. كما وتم التوقف عند بعض المسيرات الحالية وعند القمم القادمة التي تنظمها الأمم المتحدة، هذا إلى جانب التطرق إلى المصاعب التي تقابلها المنظمة الأممية خلال مواجهتها بعض أزمات العالم الحالية.

وختم البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مشيرا إلى التطرق خلال المحادثات المذكورة إلى بعض أوضاع النزاع وعدم الاستقرار المحددة.