الكرادلة يواصلون التأمل في ملامح "بابا راعٍ"

المؤتمر الصحافي لمدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي حول الجلسة العامة الحادية عشرة لمجمع الكرادلة

اجتمع نحو ١٧٠ كاردينالًا، من بينهم ١٣٢ ناخبًا، في الجلسة العامة الحادية عشرة التي انعقدت مساء ٥ أيار مايو، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً. وقد تناول المجتمعون جملة من المواضيع، من أبرزها الالتزام والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في دعم الحبر الأعظم المقبل، والذي يتطلعون إليه أن يكون رجل حوار، منفتحًا على بناء علاقات مع عوالم دينية وثقافية متنوّعة.

وأوضح ماتيو بروني، مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن الكرادلة المشاركين واصلوا تفكيرهم في مواصفات البابا المنتظر ودور الكنيسة في عالم اليوم. وكانوا قد قرّروا الأسبوع الماضي إضافة هذه الجلسة المسائية، إلى جانب الجلسة الصباحية المعتادة، بهدف إتاحة المجال لكل من يرغب في إبداء رأيه، قبيل انطلاق أعمال الكونكلاف في السابع من أيار. وقد بلغ عدد المداخلات في هذه الجلسة حوالي عشرين مداخلة.

وتناول الكرادلة في تأملاتهم مواضيع عدّة، منها التزامهم بدعم البابا الجديد، كما رسموا ملامح شخصية راعوية له، إذ يجب أن يتحلّى برؤية قادرة على إقامة جسور حوار وتفاهم مع ثقافات وأديان شتّى. ومن بين المواضيع الأخرى التي تمّت مناقشتها: مسألة العرقيّة داخل الكنيسة والمجتمعات، حيث تطرّق الكرادلة إلى الصراعات كما إلى سبل التعاون بين الجماعات الإثنية المختلفة؛ وقضايا الهجرة، معتبرين المهاجرين عطية، وباحثين في كيفية مرافقتهم في مسيرتهم الإيمانية؛ ثم آفة الحروب التي لا تزال تعصف بكثير من المناطق، في حديث حمل شهادات مؤثّرة خاصة من آسيا وإفريقيا؛ إضافة إلى تحدّي الجماعات المتطرّفة في بعض المناطق؛ وأخيرًا، السينودس حول السينودسيّة ومفهوم الكنيسة كجماعة في شركة.

من جهة أخرى، أفادت دار الصحافة أنّ قرابة مئة من المكلّفين والموظّفين العاملين في الكونكلاف، من إكليريكيين وعلمانيين، قد أدّوا بعد ظهر أمس الاثنين القسم الخاص بالمحافظة على السّرّ، وذلك في كابلة القديس بولس ضمن الرواق الأول من القصر الرسولي. وبحسب ما أفادت به إدارة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، سيتمّ اعتبارًا من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٧ أيار مايو، تعطيل جميع شبكات بث الإشارة الخلوية داخل أراضي الدولة الفاتيكانية، باستثناء منطقة كاستل غاندولفو، وذلك لضمان عزل الكرادلة التام خلال فترة الكونكلاف. وسيُعاد تفعيل الشبكة عقب إعلان انتخاب البابا الجديد من الشرفة المركزية في بازيليك القديس بطرس. وفي صباح ٦ أيار مايو، سيتوجّه الكرادلة الناخبون إلى بيت القديسة مارتا، حيث سيُباشرون استلام الغرف المخصّصة لهم، تمهيدًا للاحتفال بالقدّاس الإلهي من أجل انتخاب الحبر الأعظم الذي سيُقام في تمام الساعة العاشرة صباحًا.