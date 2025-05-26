البابا يستقبل البطريرك ميناسيان ويتلقى منه دعوة لزيارة لبنان

استقبل البابا لاون الرابع عشر السبت الفائت في الفاتيكان بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان.

في أعقاب اللقاء صدر عن المكتب الإعلامي في بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي: زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر في لقاء جرى اليوم في القصر الرسولي بالفاتيكان.

وخلال الاجتماع، جرى بحث معمق حول أوضاع الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة. كما تناول النقاش القضايا الملحّة التي تطال لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تمرّ به من أزمات سياسية وإنسانية وروحية متفاقمة.

وفي ختام اللقاء، وجّه البطريرك ميناسيان دعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان في أقرب فرصة، مؤكداً أهمية حضوره الراعوي في ظل الظروف الراهنة. وقد أبدى البابا لاوُن الرابع عشر اهتمامًا بالغًا بخصوصية العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، مشدداً على ضرورة دعمه وتعزيزه كركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة.

ختم البيان قائلا إن هذا اللقاء يعكس عمق الشراكة الروحية بين الكرسي الرسولي والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتزامهما المشترك برسالة الرجاء والوحدة في وجه التحديات.