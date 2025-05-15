رئيسة الوزراء ميلوني تؤكد للبابا أن إيطاليا تدعم جهود الكرسي الرسولي لصالح السلام

جرى هذا الخميس اتصال هاتفي بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والبابا لاون الرابع عشر، جددت خلاله المسؤولة الإيطالية تهانيها للحبر الأعظم على انتخابه على السدة البطرسية، الأسبوع الماضي، وعبرت له عن دعم الحكومة الإيطالية جهود السلام التي يبذلها الكرسي الرسولي بهدف وقف الصراعات المسلحة، كما شددت على أهمية الالتزام المشترك في تطوير خلقي للذكاء الاصطناعي.

هذا ما جاء في مذكرة صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء مضيفة أنه خلال المكالمة الهاتفية شاءت ميلوني أن تعبر مرة جديدة عن تهانيها للبابا بريفوست على انتخابه حبرا أعظم، في الثامن من الجاري، وفعلت ذلك باسمها الشخصي وباسم الحكومة الإيطالية. وأكدت أن بلادها تثمّن وتدعم الجهود الحثيثة التي يبذلها الكرسي الرسولي من أجل وضع حد للصراعات والأزمات في مختلف أنحاء العالم، حيث حلّت الأسلحة مكان اللقاء والحوار.

وأضافت المذكرة أن السيدة ميلوني جددت للحبر الأعظم استعداد إيطاليا للاستمرار في العمل والتعاون مع الكرسي الرسولي من أجل تطوير خلقي لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي كي تكون فعلا في خدمة الإنسان. وذكّرت الوثيقة بأن هذا التحدي الهام شكل محور الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة السبع، خلال النصف الثاني من العام الفائت، كما أن هذا الموضوع – ختمت المذكرة – يكتسب أهمية على صعيد الدفاع عن الكرامة البشرية والعدالة والعمل، وهي مواضيع تطرق إليها البابا لاون الرابع عشر خلال لقائه مع الكرادلة في العاشر من الجاري.