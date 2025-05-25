البابا لاوُن الرابع عشر: يدعونا الربّ لكي نكون شهادةً حيّةً لحضوره في العالم

في أول تحية له إلى مدينة روما بعد تنصيبه أسقفًا لها، البابا الجديد يدعو إلى الإيمان الحيّ والشهادة المسيحية في زمن مثقل بالحروب والفقر

في أجواء من التأثّر والرجاء، أطلّ البابا لاوُن الرابع عشر للمرة الأولى من الشرفة الرئيسية لبازيليك القديس يوحنا اللاتيران، ليمنح بركته الرسولية لمدينة روما، في ختام القداس الإلهي الذي احتفل فيه بتنصيبه أسقفًا على كرسي أسقف روما. وفي تحية قصيرة عابقة بالدفء الأبوي والنبرة الراعوية، توجّه الحبر الأعظم إلى أهل المدينة ومؤمني العالم داعيًا إلى السير معًا في الإيمان، خاصة في هذا العام اليوبِيلي، حاملين شعلة الرجاء في وجه الحروب، والعنف، والمآسي الإنسانية التي يعانيها عالمنا اليوم.

قال الأب الأقدس السلام معكم! أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، يا جماعة مدينة روما، يسعدني كثيرًا أن أكون بينكم هذا المساء في هذا الحدث الليتورجي الذي احتفلنا فيه معًا بتنصيبي كأسقفٍ جديد لروما. شكرًا لكم جميعًا! لنَعِش إيماننا بعمق، ولا سيما في هذا السنة اليوبيلية، باحثين عن الرجاء، بل مجتهدين في أن نكون نحن أنفسنا شهادةً حيةً تقدّم الرجاء للعالم؛ عالمٌ يتألّم بشدّة: من ويلات الحروب، والعنف والفقر! لكنّ الربّ يسوع يدعونا نحن المسيحيين لأن نكون دومًا شهادةً حيّةً لحضوره في هذا العالم. لنَعِش إيماننا، ولنَشعر في قلوبنا أنّ يسوع المسيح حاضرٌ معنا، وأنّه لا يتركنا أبدًا بل يرافقنا في كلّ خطوات مسيرتنا. وخلص البابا لاوُن الرابع عشر إلى القول شكرًا لأنّكم تسيرون معي! لنسر جميعًا معًا! اعتمدوا عليّ دائمًا، فأنا معكم مسيحيّ، ومن أجلكم أسقف. شكرًا لكم جميعًا! لنعش بهذا الفرح على الدوام!