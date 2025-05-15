البابا لاون الرابع عشر يستقبل رأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية

استقبل البابا لاون الرابع عشر صباح الخميس في الفاتيكان رئيس أساقفة كييف ورأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية سفياتوسلاف شيفشوك، وخلال اللقاء أهدى الضيف الأوكراني الحبر الأعظم لوحة تصور معاناة الشعب الأوكراني.

تم اللقاء في مكتبة القصر الرسولي، حيث شكر رئيس الأساقفة شيفشوك البابا لاون الرابع عشر على مواقفه وعلى ما قاله، يوم الأحد الفائت في أعقاب تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء" بشأن أوكرانيا، عندما ذكّر الحبر الأعظم المؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية ومن تابعوه عبر وسائل التواصل بمعاناة وآلام الأوكرانيين، مطالباً بتحقيق سلام حقيقي وعادل ودائم. كما طالب البابا بريفوست بإطلاق سراح جميع الأسرى وبعودة الأطفال المبعدين إلى أحضان عائلاتهم.

وقد علقت أمانة سر كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية على كلمات البابا هذه، مشيرة إلى أنها تشكل "بلسماً روحياً للنفوس الجريحة للشعب الأوكراني". في ختام اللقاء قدّم رئيس الأساقفة شيفشوك للبابا لاون الرابع عشر لوحة تجسد معاناة الأوكرانيين، وقد رُسمت بريشة الفنان بوهدان بيليبيف، وهو والد جندي قُتل في الحرب.