البابا لاوُن الرابع عشر: مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية علامة مجمعيّة في خدمة البشارة

وجّه البابا لاوُن الرابع عشر برقية إلى الكاردينال خايمي سبينغلر، رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (CELAM)، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس هذا الكيان الكنسي، عبّر فيها عن امتنانه لـ "خدمة التنشيط الرسولي" التي يقدّمها المجلس، ولجهوده في رعاية شعب الله الذي يحجّ في "القارة الحبيبة".

في هذه الرسالة، التي كُتبت باللغة البرتغالية بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الأربعين العادية للمجلس، أعرب الحبر الأعظم عن تقديره لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (CELAM) بوصفه "علامة على الروح المجمعية، وكيانًا للتواصل والتعاون والخدمة بين مجالس الأساقفة". وأكد البابا أن أساقفة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي "يجتمعون بروح المجمعيّة لتمييز التحديات التي يطرحها الزمن الحاضر على الكنيسة في تلك المنطقة، والسعي — في شركة وجدانية وعملية — إلى مبادرات راعوية تستند إلى معايير الكتاب المقدس والتقليد والتعليم الكنسي".

هذا واعتبر البابا لاوُن الرابع عشر أن مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي يؤدي دورًا مهمًا في خدمة مجالس الأساقفة، "في رسالة التبشير وفي الرعاية الراعوية لشعب الله المقدّس والأمين، الذي يواصل حجّه في تلك القارة الحبيبة". وفي سياق الأوضاع التاريخية الراهنة، "حيث يعاني عدد كبير من الرجال والنساء من المحن والفقر الناتجين عن أزمات متواصلة على الصعيدين القاري والعالمي"، أشار البابا إلى الحاجة الماسة إلى التذكير بأن "القائم من بين الأموات، الحاضر في وسطنا، هو الذي يحمي الكنيسة ويقودها، ويحيي فيها الرجاء من خلال المحبة التي أُفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أُعطي لنا".

كذلك دعا البابا لاوُن الرابع عشر إلى الصلاة ليسوع المسيح "لكي يقوّي الكنيسة في رسالتها في الذهاب للقاء العديد من الإخوة والأخوات، لكي تعلن بشرى الخلاص لهم، وتجعلهم يشاركون في الفرح الذي يولده اللقاء الشخصي مع المسيح". وختم الأب الأقدس رسالته بطلب صلاة من أجل خدمته قائلاً: "صلّوا من أجلي إلى الراعي الصالح، لكي أكون أمينًا دائمًا للخدمة التي أوكلها إليّ من أجل الكنيسة الجامعة".