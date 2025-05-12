اتصال هاتفي بين البابا لاوُن الرابع عشر وزيلينسكي، الرئيس الأوكراني: وجهت إليه دعوة لزيارة أوكرانيا

أعلن زعيم كييف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه أجرى أول محادثة هاتفية مع الحبر الأعظم، معربًا عن شكره لقداسته على دعمه المتواصل لبلاده. كما وجّه رئيس الدولة دعوة رسمية إلى البابا لزيارة أوكرانيا، مؤكدًا أن "زيارة كهذه ستمنح الرجاء الحقيقي للمؤمنين وللشعب الأوكراني بأسره".

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه أجرى أول اتصال هاتفي مع قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، مشيرًا إلى أن الحديث، رغم كونه الأول بينهما، إلا أنّه اتسم بـ "الدفء والعمق". وقال زيلينسكي: "شكرت قداسة البابا على دعمه المتواصل لأوكرانيا ولشعبنا بأسره". وقد أكد ماتيو بروني، مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، حدوث هذه المكالمة الهاتفية، التي جاءت بعد انتخاب البابا لاوُن الرابع عشر.

وفي منشور مطول، أعرب زيلينسكي عن تقديره العميق للكلمات التي توجه بها الحبر الأعظم خلال صلاة "افرحي يا ملكة السماء" يوم أمس، والتي شدد فيها على "الحاجة إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا، والإفراج عن الأسرى". وأوضح الرئيس الأوكراني أنه تطرق أيضًا في المكالمة إلى ملف الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم قسرًا إلى روسيا، مؤكدًا: "إن أوكرانيا تعوّل على وساطة الفاتيكان للمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم وعائلاتهم". وأضاف: "أطلعت قداسته على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وشركائنا، والذي ينصّ على بدء وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار، اعتبارًا من اليوم، ولمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا". وتابع قائلًا: "جددت التأكيد على انفتاح أوكرانيا على استئناف المفاوضات بأي صيغة كانت، بما في ذلك المحادثات المباشرة — وهو موقف أكدناه مرارًا".

وفي ختام بيانه، كشف زيلينسكي أنه وجّه دعوة رسمية إلى البابا لاوُن الرابع عشر للقيام بزيارة رسولية إلى أوكرانيا، قائلاً: "إنَّ زيارة كهذه ستمنح الرجاء الحقيقي للمؤمنين وللشعب الأوكراني بأسره. وقد أكدنا العزم على البقاء على تواصل من أجل تنظيم لقاء شخصي في المستقبل القريب".