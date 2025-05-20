البابا لاوُن الرابع عشر يزور دائرة الأساقفة

زار الحبر الأعظم صباح الثلاثاء الدائرة التي كان عميدها لأكثر من سنتين واحتفل بالقداس الإلهي في كابلة الدائرة

في زيارة مفاجئة صباح الثلاثاء، حلّ البابا ليون الرابع عشر ضيفًا على دائرة الأساقفة، حيث ترأس القداس الإلهي في كابلة الدائرة. هذا ما أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان صحافي لها جاء فيه أنَّ الحبر الأعظم قد وصل عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا إلى مقر الدائرة الكائن في ساحة بيوس الثاني عشر، وهو المكان الذي شغل فيه منصب العميد منذ تعيينه في كانون الثاني يناير عام ٢٠٢٣ وحتى انتخابه حبرًا أعظم. وقد وصل بسيارة "ميني فان" داكنة اللون، وهي نفسها التي استخدمها في زياراته السابقة خارج أسوار الفاتيكان، منها زيارته في العاشر من مايو إلى جنتزانو للصلاة في مزار "أم المشورة الصالحة"، وكذلك زيارته قبل أسبوع تمامًا إلى جامعة القديس أوغسطينوس الحبريّة، حيث احتفل بالقداس وتناول الغداء مع إخوته الرهبان الأوغسطينيين.

وهكذا تكون هذه الزيارة ثالث زيارة مفاجئة للبابا، وقد قوبلت بتصفيق حار وهتافات "يحيى البابا" من حشد صغير تجمّع في الساحة على مقربة من أعمدة ساحة القديس بطرس. كما تجمع عدد آخر من الأشخاص في شارع "فيّا دي كورّيدوري"، أي في الجهة الخلفية للمبنى، حيث انتظروا خروج السيارة التي تقل الحبر الأعظم من مرآب الدائرة بعد نحو ساعة ونصف من دخوله.