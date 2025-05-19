البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس

عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي باستقبال قداسة البابا صباح اليوم الاثنين نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جيمس ديفيد فانس. وقد كان الأب الأقدس قد استقبل أمس رئيسة بيرو والرئيس الأوكراني.

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم الاثنين ١٩ أيار مايو نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جيمس ديفيد فانس والذي التقى لاحقا، حسبما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، المطران بول ريتشارد غالاغير أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وتابع البيان أنه قد تم خلال المحادثات الودية في أمانة السر تجديد الرضا عن العلاقات الثنائية الجيدة، كما وتم التطرق إلى التعاون بين الكنيسة والدولة وأيضا إلى عدد من القضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للحياة الكنسية والحرية الدينية. وقد شهدت المحادثات من جهة أخرى تبادلا لوجهات النظر حول بعض المواضيع المتعلقة بالوضع الدولي الحالي مع الرجاء أن يتم في مناطق النزاع احترام القانون الإنساني والقانون الدولي والتوصل إلى حلول تفاوضية بين الأطراف.

هذا وتجدر الإشارة إلى استقبال قداسة البابا لاوُن الرابع عشر عقب الاحتفال ببداية حبريته، أمس الأحد، كلًّا من رئيسة بيرو دينا إرسيليا بولوارتي زيغارا والرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي. وقد ذكرت رئيسة بيرو أنها قد نقلت إلى الحبر الأعظم قرب ومحبة شعب بلدها ووصفت البابا بخادم لله كرس سنوات كثيرة لرسالة الكرازة ولخدمة الأشخاص الأكثر عوزا في بيرو. أعرب من جانبه الرئيس الأوكراني زيلنسكي عن الشكر للأب الأقدس على كلماته، وخاصة تشديد قداسته على ضرورة بلوغ سلام عادل وعلى أن كل أمة تستحق العيش في سلام وأمن.