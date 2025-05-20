البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس وزراء أستراليا

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر الاثنين ١٩ أيار مايو رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي.

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أمس الاثنين ١٩ أيار مايو بيانا جاء فيه أن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر قد استقبل في اليوم ذاته في القصر الرسولي رئيس وزراء كومنولث أستراليا أنتوني ألبانيزي. وأوضح البيان أن السيد رئيس الوزراء قد التقى في أمانة السر عقب استقبال الأب الأقدس له أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير. هذا وقد تمت الإشادة خلال المحادثات الودية بالعلاقات الثنائية الجيدة بين الكرسي الرسولي وأستراليا وبإسهام الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع وخاصة في مجال التربية.

وتابع بيان دار الصحافة مشيرا إلى تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول الأوضاع الاجتماعية السياسية في أستراليا، وتم التوقف في هذا السياق عند مواضيع ذات اهتمام مشترك ومن بينها حماية البيئة والتنمية البشرية المتكاملة والحرية الدينية.

هذا وكان استقبال البابا لاوُن الرابع عشر لرئيس وزراء كومنولث أستراليا المرة الأولى التي يلتقي فيها السيد أنتوني ألبانيزي، والذي يترأس الحكومة منذ عام ٢٠٢٢، حبرا أعظم، بينما كان البابا فرنسيس قد استقبل في ٢٥ حزيران يونيو ٢٠١٨ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بيتر كوسغروف، وقد تم التطرق خلال ذلك اللقاء إلى قضايا الهجرة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، وأيضا التغيرات المناخية.