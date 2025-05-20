البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس جمهورية كولومبيا

نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أمس الاثنين بيانا تُعرِّف فيه باستقبال البابا لاوُن الرابع عشر في اليوم ذاته الرئيس الكولومبي غوستافو فرنسيسكو بيترو أوريغو.

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر الاثنين ١٩ أيار مايو في القصر الرسولي رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو فرنسيسكو بيترو أوريغو والذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير، وذلك حسبما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وواصل البيان أنه قد تم خلال المحادثات الودية في أمانة السر الإعراب عن الرضا عن العلاقات الجيدة بين كولومبيا والكرسي الرسولي مع التشديد على التعاون الإيجابي والمتواصل بين الكنيسة والدولة في دعم مسيرات السلام والمصالحة. وقد تم من جهة أخرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الاجتماعي السياسي في كولومبيا والمنطقة مع اهتمام خاص بالتحديات المرتبطة بالأمن والهجرة والتغير المناخي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الكولومبي إلى الفاتيكان تعود إلى ١٩ كانون الثاني يناير ٢٠٢٤ حيث استقبله قداسة البابا فرنسيس، وكان هذا اللقاء الأول عقب انتخاب غوستافو فرنسيسكو بيترو أوريغو رئيسا للجمهورية في آب أغسطس ٢٠٢٢ حيث كان قد سبق والتقى البابا فرنسيس في شباط فبراير من العام ذاته بينما كان مرشحا للرئاسة. كما وكان هناك لقاء سابق سنة ٢٠١٥ وذلك في إطار مشاركة غوستافو فرنسيسكو بيترو أوريغو بصفته عمدة بوغوتا في مبادرة في الفاتيكان حول أشكال العبودية الجديدة والتغيرات المناخية.