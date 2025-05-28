البابا لاوُن الرابع عشر: ليتوقّف إطلاق النار، وليُحترم القانون الإنساني بالكامل

في ندائه في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين البابا لاوُن الرابع عشر يرفع صوته لوقف الحرب ودعم كل مبادرة للحوار والسلام

في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر نداء قال فيه في هذه الأيام، يتوجّه فكري غالبًا إلى الشعب الأوكراني الذي يتعرض لهجمات خطيرة جديدة تستهدف المدنيين والبنى التحتية. أؤكد قربـي وصلاتي من أجل جميع الضحايا، ولاسيما للأطفال والعائلات. أجدد بقوة ندائي لوقف الحرب ودعم كل مبادرة للحوار والسلام. أطلب من الجميع أن يتحدوا في الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وفي كل مكان يتألم فيه الناس بسبب الحرب.

تابع الأب الأقدس يقول ومن قطاع غزة يرتفع إلى السماء، أكثر فأكثر، بكاء الأمهات والآباء الذين يحتضنون أجساد أطفالهم بلا حياة، والذين يُجبرون باستمرار على التنقل بحثًا عن القليل من الطعام وعن مأوى أكثر أمانًا من القصف. أجدد ندائي للمسؤولين: ليتوقّف إطلاق النار؛ وليتم إطلاق سراح جميع الرهائن؛ وليُحترم القانون الإنساني بالكامل. يا مريم، ملكة السلام، صلّي لأجلنا.