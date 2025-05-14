البابا لاوُن الرابع عشر يحتفظ بالحسابات البابوية على منصّتي X وإنستغرام

لقد أُعيد تفعيل الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للحبر الأعظم المنتخب في الثامن من مايو الماضي. على منصة X، الحساب هو @Pontifex، بينما على إنستغرام هو @Pontifex – Pope Leo XIV

فعّل البابا المنتخب في الثامن من أيار مايو الجاري حضوره الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إعادة تنشيط الحسابات البابوية على منصّتي X وإنستغرام. يُدار الحساب على X تحت اسم المستخدم @Pontifex، أما على إنستغرام فباسم @Pontifex – Pope Leo XIV

ومن خلال هذه الخطوة، يُواصل البابا لاوُن الرابع عشر النهج الذي سار عليه أسلافه في مجال التواصل الرقمي. فقد أطلق البابا بندكتس السادس عشر، في ١٢ كانون الأول ديسمبر ٢٠١٢، حساب @Pontifex على تويتر، والذي ورثه بعد أشهر قليلة البابا فرنسيس. وفي ١٩ آذار مارس ٢٠١٦ أُطلق أيضًا الحساب الرسمي على إنستغرام تحت اسم @Franciscus

وسيتولّى البابا لاوُن الرابع عشر إدارة الحساب @Pontifex على منصة X، وهو الحساب ذاته الذي استخدمه البابا فرنسيس من قبله، وكذلك البابا بندكتس السادس عشر. يُنشر على هذا الحساب محتوى بـتسع لغات: الإنكليزية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الفرنسية، الألمانية، البولندية، العربية، واللاتينية، ويصل عدد متابعيه إلى ٥٢ مليونًا. ومن المرتقب أرشفة المحتويات التي نشرها البابا فرنسيس على مرّ السنين ضمن قسم خاص على الموقع الرسمي للكرسي الرسولي vatican.va

أما على منصة إنستغرام، فالحساب البابوي الرسمي أصبح@Pontifex – Pope Leo XIV، في استمرارية طبيعية للحساب السابق @Franciscus، الذي ستبقى منشوراته متاحة ضمن أرشيف تذكاري يُحمل عنوان "Ad Memoriam"

وقد شكّل الحضور الرقمي للبابا فرنسيس ظاهرة لافتة في تاريخ التواصل البابوي: إذ تجاوز عدد المنشورات التي نُشرت عبر حساباته التسعة على X، إلى جانب حسابه على إنستغرام، نحو ٥٠ ألف منشور، كانت بمعظمها رسائل روحية قصيرة أو دعوات إلى السلام والعدالة الاجتماعية وحماية الخليقة. وقد لاقت هذه المنشورات تفاعلًا واسعًا، لا سيما في فترات الأزمات الكبرى؛ ففي عام ٢٠٢٠، خلال جائحة كورونا، شوهدت رسائل البابا نحو ٢٧ مليار مرة.