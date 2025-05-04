المكسيك: آلاف الشباب يصغون مجدّدًا إلى صوت البابا فرنسيس

خلال الاحتفال المهيب بمهرجان "Vitae Fest"، تم عرض مقطع فيديو مسجل للبابا فرنسيس، كان قد أعدّه منتصف عام ٢٠٢٤. وفي إطار يوبيل الرجاء جدّد الأب الأقدس دعوته للشباب لكي "يحدثوا ضجيجًا" ويلتزموا من أجل تغيير العالم.

أكثر من مئة ألف شاب وشابة احتشدوا في ساحة الزوكالو، الساحة الأشهر في العاصمة المكسيكية، والمعلَم الأبرز في البلاد، لكي يحتفلوا بالحياة، ويجدّدوا التزامهم بنشر السلام والمصالحة بين الشعوب. وقد نظّمت هذا الحدث مؤسسة "Vitae Global Foundation"، وامتاز بعروض فنية مؤثرة، كان أبرزها لحظة عرض رسالة مصورة مؤثرة من البابا فرنسيس، الذي توفي قبل أربعة عشر يومًا، وكان قد سجلها خصيصًا لهذا الحدث.

قال البابا في رسالته: "أعلم أنكم مجتمعون في ساحة الزوكالو. أنتم هناك لتأخذوا وتعطوا. لم تأتوا لتلزموا الصمت، بل لتُحدثوا ضجيجًا، ولكي تحركوا الأمور بفرح. أنتم هناك لكي تنالوا رسالة وتنقلوا رسالة. أشكركم على رغبتكم في العمل، لأن هناك الكثير من الأمور السيئة في هذا العالم وعلينا أن نُصلحها، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأمور الجميلة، وأنتم من بينها، أنتم الذين اجتمعتم هناك لأنكم تطمحون إلى شيء أعظم." وفي هذا العام الذي تحتفل فيه الكنيسة الكاثوليكية بـ "يوبيل الرجاء"، رفع جميع المشاركين مناديل بيضاء، رمزًا لحيوية الشباب ورغبتهم المشتركة في استعادة لغة الحوار وبناء مجتمع أكثر أخوّة وتماسكًا. وختم البابا رسالته بالقول: "لا تنسوا أبدًا ذلك المنديل الأبيض الذي ترونه، والذي يُحدثونكم عنه: إنه رمز الرجاء الدائم لجميع الخطأة مثلنا. ليبارككم الله، ولتحفظكم العذراء مريم سيّدة غوادالوبي. ولا تنسوا أن تصلّوا من أجلي. شكرًا".