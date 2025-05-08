لاوون الرابع عشر ... هو البابا الجديد
انتخب الكونكلاف روبرت فرنسيس بريفوست ليكون الحبر الأعظم رقم ٢٦٧ وأسقف روما. وقد أعلن هذا النبأ على الجموع الكاردينال دومينيك مامبيرتي.
Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam ، أبشّركم بفرح عظيم: لدينا بابا!. منذ لحظات، من شرفة بازيليك القديس بطرس، نطق الكاردينال دومينيك مامبيرتي بالصّيغة اللاتينية المنتظرة، مُعلناً لروما والعالم اسم خليفة بطرس الجديد:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum… Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem… Prevost, qui sibi nomen imposuit… Leonem XIV.
وهذه ترجمتها إلى العربية: "إنه الكردينال الجليل والموقَّر، السيد… روبرت فرنسيس، كاردينال الكنيسة الرومانية المقدسة… بريفوست، الذي اختار لنفسه اسمًا هو… لاوون الرابع عشر".
08 مايو 2025, 19:25