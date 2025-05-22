البابا يعيّن الأخت تيزيانا ميرليتي أمينة سر دائرة الحياة المكرسة

أوكل البابا لاوُن الرابع عشر إلى الأخت ميرليتي المهمة التي تولتها عميدة الدائرة الحاليّة الأخت برامبيلا من عام ٢٠٢٣ وحتى عام ٢٠٢٥.

عيّن البابا لاوُن الرابع عشر، في ٢٢ أيار مايو، الأخت تيزيانا ميرليتي، من رهبانية الراهبات الفرنسيسكانيات للفقراء، أمينة سر دائرة الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، خلفًا للأخت سيمونا برامبيلا التي شغلت هذا المنصب من تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٣ حتى كانون الثاني يناير ٢٠٢٥، وتتولى اليوم رئاسة الدائرة. ويُعدّ هذا التعيين الجديد استمرارًا للثقة البابوية في القيادة النسائية داخل دوائر الكوريا الرومانية، إذ يأتي هذا التعيين في دائرة تترأسها امرأة ويشغل منصب نائب رئيسها الكاردينال أنخل فرنانديز أرتيمي.

ولدت الأخت تيزيانا ميرليتي في ٣٠ أيلول سبتمبر ١٩٥٩ في بلدة بينيتو بمقاطعة تيرامو الإيطالية، وانضمت إلى رهبانية الراهبات الفرنسيسكانيات للفقراء حيث أبرزت نذورها الرهبانية الأولى عام ١٩٨٦. وكانت قد حصلت على شهادة في الحقوق عام ١٩٨٤ من جامعة الأبروتزو الحرّة للدراسات بمدينة تيرامو، ثم نالت دكتوراه في القانون الكنسي من جامعة اللاتيران الحبرية في روما عام ١٩٩٢. تولّت الأخت ميرليتي بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٣ منصب الرئيسة العامة في رهبانيّتها. وتشغل حاليًا منصب أستاذة في كلية القانون الكنسي في جامعة الأنطونيانوم الحبرية بروما، كما تتعاون بصفتها خبيرة في القانون الكنسي مع الاتحاد الدولي للرئيسات العامات.