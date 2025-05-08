الكونكلاف: الدخان الأسود يُعلن استمرار الانتظار

في اليوم الثاني من أعمال الكونكلاف، لم ينجح بعد الـ١٣٣ كاردينالاً المجتمعين لاختيار خليفة للقديس بطرس، وذلك بعد صباح شهد جولتي اقتراع بدون نتيجة حاسمة. فقد تصاعد الدخان الأسود من مدخنة كابلة السيكستينا في تمام الساعة ١١:٥١ صباحاً، أمام أنظار نحو ١٥ ألف شخص احتشدوا في ساحة القديس بطرس، فيما التُقطت آلاف الصور عبر الهواتف المحمولة، ونقلت شاشات التلفزة حول العالم لحظة خروج الدخان في بث مباشر. وقد استهل الكرادلة الناخبون نهارهم بتلاوة صلاة الصباح والاحتفال بالقداس الإلهي في كابلة القديس بولس، ثم توجهوا إلى كابلة السيكستينا حيث تَلَوا صلاة الساعة الثالثة تمهيداً للبدء بالتصويت. يُنتظر أن يتناولوا طعام الغداء في دار القديسة مرتا، قبل التوجه عند الساعة ٣:٤٥ إلى القصر الرسولي، على أن يعودوا إلى كابلة السيكستينا عند الساعة ٤:٣٠: لمتابعة جولتي اقتراع جديدتين.