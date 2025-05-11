البابا لاوُن الرابع عشر يزور قبر البابا فرنسيس في بازيليك القديسة مريم الكبرى

أراد البابا لاوُن الرابع عشر أمس السبت، وبعد زيارته المزار المريمي بالقرب من روما، تحية سلفه البابا فرنسيس في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما، وصلى الأب الأقدس أمام قبر البابا فرنسيس وأيضا أمام أيقونة العذراء خلاص الشعب الروماني.

عقب انتهاء زيارته إلى المزار المريمي بالقرب من روما أمس السبت وخلال عودته إلى الفاتيكان توقف قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما لتحية البابا فرنسيس الذي اختار أن يرقد بالقرب من العذراء الأم. ووصل قداسة البابا إلى البازيليك في السابعة وخمس دقائق مساءً بينما كان المؤمنون يستعدون لتلاوة صلاة المسبحة الوردية وما أن علم الحاضرون بوصول البابا حتى تجمعوا لتحيته ووجه قداسته التحية بدوره إلى الحضور وصافح عددا منهم.

ثم توجه الأب الأقدس نحو قبر سلفه البابا فرنسيس للصلاة ثم وضع على القبر وردة بيضاء وركع على ركبيته وصلى حانيا رأسه لبضع دقائق. وعقب الصلاة أمام قبر البابا فرنسيس توجه البابا لاوُن الرابع عشر للصلاة أمام أيقونة العذراء خلاص الشعب الروماني، وتوقف أمام تمثال مريم العذراء سلطانة السلام.