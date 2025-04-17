البابا فرنسيس يزور سجن ريجينا تشيلي

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

زار قداسة البابا فرنسيس عصر اليوم الخميس سجن "ريجينا تشيلي" ونشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بيانًا صحافيًّا جاء فيه بعد ظهر الخميس، وقبيل الساعة الثالثة عصرًا، قام قداسة البابا فرنسيس بزيارة إلى سجن "ريجينا تشيلي" في العاصمة الإيطالية روما. وقد استُقبل البابا لدى وصوله من قبل مديرة السجن، السيدة كلاوديا كليمنتي، وعدد من أفراد الطاقم الإداري، قبل أن يتوجه إلى الرواق الرئيسي حيث التقى بحوالي سبعين سجينًا من جنسيات مختلفة، يشاركون بانتظام في النشاطات واللقاءات الدينية التي ينظمها مرشد السجن.

ويتابع البيان بعد كلمة ترحيبية قصيرة ألقتها المديرة، عبّرت فيها عن امتنان جماعة السجن بأكملها لهذه الزيارة الأبوية، تحدث البابا فرنسيس مؤكدًا رغبته العميقة في أن يكون بين السجناء، وقال: "أنا أحب أن أقوم، كل عام، بما فعله يسوع في خميس الأسرار، أي غسل الأرجل، وذلك في السجون". وأضاف: "هذا العام، لا أستطيع القيام بذلك، ولكنني أستطيع – وأرغب – في أن أكون قريبًا منكم. أنا أصلي من أجلكم ومن أجل عائلاتكم".

وبعد وقفة صلاة قصيرة، قام الأب الأقدس بمصافحة كل سجين على حدة داخل الرواق، مختتمًا زيارته بكلمة وجهها للحاضرين، دعاهم فيها لكي يصلّوا معه "صلاة الأبانا"، ثم منحهم بركته الرسولية. هذا وقد استغرقت الزيارة نحو ثلاثين دقيقة، لكنها تركت أثرًا عميقًا في قلوب من شملتهم بعنايته الأبوية.