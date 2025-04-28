البابا فرنسيس في فيديو لم يُنشر من قبل يدعو الشباب إلى الإصغاء

أهمية الإصغاء لفهم الآخرين، هذا ما دعا إليه البابا فرنسيس الشباب في فيديو لم يُنشر من قبل يعود إلى كانون الثاني يناير المنصرم.

نشرت مجلة إيطالية على موقعها الإلكتروني فيديو غير مسبوق للبابا فرنسيس يوجِّه فيه الكلمة إلى الشباب حاثا إياهم على الإصغاء. ويعود هذا الفيديو إلى الثامن من كانون الثاني يناير ٢٠٢٥ صَوره من خلال الهاتف المحمول أحد الزوار في بيت القديسة مرتا وذلك في إطار مبادرة مخصصة للشباب بعنوان "مختبر الإصغاء" وفرت للمشاركين فيها إمكانية اختبار جمال أن يتم الإصغاء إليهم والإصغاء المتبادل.

وقال البابا فرنسيس حينها موجها حديثه إلى الفتية والفتيات إن الإصغاء هو من بين الأشياء الهامة جدا في الحياة، وتابع أنه حين يتكلم شخص ما علينا الانتظار حتى ينهي حديثه كي نفهمه جيدا ثم يمكن أن نتكلم إن أردنا، ولكن المهم هو الإصغاء. وأراد قداسته دعوة الشباب إلى الانتباه إلى أن الأشخاص لا يصغون بل يجيبون بينما يواصل الآخرون شرحهم وليس هذا أمرا مفيدا للسلام. اصغوا، اصغوا كثيرا، يقول البابا فرنسيس في الفيديو، كما ويدعو الفتية والفتيات إلى عدم نسيان الأجداد، فهم يُعلِّمون الكثير.