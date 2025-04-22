انعقاد الاجتماع الأول لمجمع الكرادلة

عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع أول لمجمع الكرادلة عقب شغور الكرسي الرسولي، وعرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بما دار خلال هذا الاجتماع.

ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه قد تم اليوم الثلاثاء ٢٢ عُقد اجتماع أول لمجمع الكرادلة في التاسعة صباحا واستمر حتى العاشرة والنصف وذلك بمشاركة ٦٠ كاردينالا. وقد بدأ الاجتماع بلحظة صلاة عن راحة نفس البابا فرنسيس حسبما تابعت دار الصحافة مشيرة إلى أن الكرادلة قد أكدوا الالتزام بالقواعد التي ينص عليه الدستور الرسولي UNIVERSI DOMINICI GREGIS حول شغور الكرسي الرسولي وانتخاب الحبر الأعظم، وقد قُرئت مادتان من هذه الوثيقة. هذا وقد قرأ الكامرلينغ الكاردينال فاريل على الحضور وصية قداسة البابا فرنسيس. وخلال اللقاء تم تحديد موعدَي نقل جثمان البابا إلى بازيليك القديس بطرس وجنازة الأب الأقدس. وختمت دار الصحافة مشيرة إلى قرار الكرادلة تأجيل الاحتفالات المفترضة بالتطويب حتى انتخاب خليفة القديس بطرس وأضافت أن الاجتماع القادم لمجمع الكرادلة سيُعقد في الخامسة من بعد ظهر الغد الأربعاء ٢٣ نيسان أبريل.