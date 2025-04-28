الكرادلة يتأملون حول شؤون الكنيسة والعالم وصفات البابا المقبل

أكثر من ١٨٠ كاردينالاً شاركوا في الجمعية العامة الخامسة صباح الاثنين ٢٨ نيسان أبريل ٢٠٢٥، حيث تم تحديد موعد بدء الكونكلاف في ٧ أيار مايو، واختيار الكرادلة ماركس وتاغل ومامبيرتي بالقرعة لتشكيل لجنة لتساعد الكاردينال كيفن فاريل، الكامرلنغو، في الإدارة العادية.

اجتمع أكثر من مئة وثمانين كاردينالاً يوم الاثنين الثامن والعشرين من نيسان أبريل، في قاعة السينودس، في الجمعية العامة الخامسة، حيث قرروا أن يبدأ الكونكلاف في السابع من أيار مايو المقبل. هذا ما قاله ماتيو بروني، مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، موضحاً أن نحو مئة من الكرادلة الحاضرين هم من أصحاب حق الانتخاب، وقد تناولوا بالبحث أوضاع الكنيسة وعلاقتها بالعالم، والتحديات الراهنة، والصفات الواجب توفرها في الحبر الأعظم الجديد. وتناولت المداخلات أيضاً مواضيع أخرى، منها البشارة، والعلاقات مع الديانات الأخرى، وقضية الاعتداءات الجنسية. وخلال الاجتماع، الذي استمر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة ظهراً، كان هناك حوالي عشرين مداخلة. وكما في الأيام السابقة، أُتيحت الفرصة للكرادلة الذين لم يؤدوا بعد القسم لأدائه.

كما شهدت الجمعية العامة الخامسة إجراء القرعة لاختيار ثلاثة من الكرادلة لتشكيل لجنة تعاون الكاردينال كيفن فاريل، في الإدارة العادية خلال فترة التحضير للكونكلاف، وقد وقع الاختيار على الكرادلة راينهارد ماركس، ولويس أنطونيو تاغل، ودومينيك مامبيرتي. ويُذكر أن الكاردينال ماركس، بصفته منسق مجلس الاقتصاد، يبقى عضواً دائماً في هذه اللجنة الثلاثية المساعدة. أما الجمعية العامة السادسة فستُعقد غداً عند الساعة التاسعة صباحاً، وستُفتتح بالتأمل الأول من التأملين الروحيين المقررين قبل بدء الكونكلاف، والذي سيلقيه الأب دوناتو أولياري، رئيس دير بازيليك القديس بولس خارج الأسوار. وستتواصل الاجتماعات صباح كل يوم عند التاسعة حتى السادس من أيار مايو، باستثناء يوم الخميس الأول من أيار مايو والأحد الرابع من أيار مايو.