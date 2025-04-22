الفاتيكان، ختم شقق البابا في القصر الرسولي وبيت القديسة مارتا

جرت مساء أمس الاثنين طقوس التحقق من وفاة الحبر الأعظم ووضع جثمانه في التابوت في كابلة بيت القديسة مارتا في الفاتيكان

جرت طقوس التحقق من وفاة البابا فرنسيس ووضع جثمانه في التابوت أمس الاثنين ٢١ نيسان أبريل ٢٠٢٥ عند الساعة الثامنة مساء في كابلة بيت القديسة مارتا في الفاتيكان. وتمت قراءة إعلان الوفاة. وتم التصديق على هذا الفعل من قبل الكاردينال كيفن فاريل. كذلك تم مساء أمس ختم الشقة البابوية في الطابق الثالث من القصر الرسولي، والشقة في الطابق الثاني من بيت القديسة مارتا حيث كان يقيم الحبر الأعظم.

