في بازيليك القديس بطرس، رتبة إغلاق نعش البابا فرنسيس

أُقيمت الرتبة عند مذبح الاعتراف، برئاسة الكاردينال فاريل، وبحضور بعض أفراد عائلة الحبر الأعظم. وخلال الليل، سيتناوب أعضاء الـ "Capitolo di San Pietro" على الصلاة والسهر أمام جثمان البابا

في بازيليك القديس بطرس، أُقيم مساء اليوم، عند الساعة الثامنة مساءً، كما أُعلن سابقًا، رتبة إغلاق نعش الحبر الأعظم الراحل، وذلك عند مذبح الاعتراف، في البازيليك الفاتيكانية. وقد ترأس هذه الرتبة الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، بحضور بعض أفراد عائلة البابا الراحل، إلى جانب المشاركين المحددين من قبل مكتب الاحتفالات الليتورجية. وخلال المراسم، تلا المونسينيور دييغو رافيلي، المكلّف بالاحتفالات الليتورجية، وثيقة موجزة توثّق حياة البابا وأعماله، ثم وُضعت هذه الوثيقة في النعش عند ختام الاحتفال.

هذا وقد وجرت المراسم وفقًا لما تنص عليه تعليمات "طقوس جنازة الحبر الروماني"، واختتمت في تمام الساعة التاسعة مساءً. وخلال الليل، سيتناوب أعضاء الـ "Capitolo di San Pietro" على الصلاة والسهر أمام جثمان البابا، إلى أن يحين وقت الاستعدادات لاحتفال القداس الإلهي صباح الغد.