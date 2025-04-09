البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى الحجاج من أبرشيتي غروسّيتو وبيتيليانو سوفانا اوربيتيلّو في إيطاليا

وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى المشاركين اليوم الأربعاء التاسع من نيسان أبريل في الحج الذي تقوم به أبرشيتا غروسّيتو، وبيتيليانو – سوفانا – اوربيتيلّو في إيطاليا بمناسبة السنة اليوبيلية ٢٠٢٥، وقال: إزاء المصاعب التي نراها في العالم، أدعوكم إلى المواظبة على الصلاة.

استهل قداسة البابا فرنسيس رسالته محييًا المطران برناردينو جوردانو وجميع المشاركين في هذا الحج إلى روما بمناسبة السنة اليوبيلية متمنيا أن يجدد المرور عبر الباب المقدس الجميع في الإيمان، للسير هكذا متحدين، كراع وقطيع. ووجه الأب الأقدس تحية إلى المرضى والمسنين ودعا إلى عيش زمن المحنة هذا متأملين في الرب يسوع على الصليب، ينبوع العزاء والخلاص. وإزاء المصاعب التي نراها في العالم ونشعر بها في قلوبنا، أضاف البابا فرنسيس يقول، أدعوكم إلى المواظبة على الصلاة من خلال الشهادة كل يوم لذاك الرجاء الذي يجعلنا ملح الأرض.

وفي ختام رسالته إلى المشاركين اليوم الأربعاء في الحج الذي تقوم به أبرشيتا غروسّيتو، وبيتيليانو – سوفانا – اوربيتيلّو في إيطاليا بمناسبة السنة اليوبيلية، أوكل قداسة البابا فرنسيس الجميع إلى شفاعة مريم العذراء، وطلب منهم ألاّ ينسوا أن يصلّوا من أجله.