البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى الشباب المشاركين في المؤتمر الدولي UNIV 2025 في روما

وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى الشباب المشاركين في المؤتمر الدولي UNIV 2025 الذي يُعقد في روما من الثاني عشر وحتى العشرين من نيسان أبريل ٢٠٢٥.

استهل قداسة البابا فرنسيس رسالته إلى الشباب المشاركين في المؤتمر الدولي UNIV 2025 الذي يُعقد في روما مشيرا إلى لقائهم هذه الأيام للاحتفال بالسنة المقدسة ٢٠٢٥ وبالذكرى المئوية للسيامة الكهنوتية للقديس خوسي ماريا اسكريفا، مؤسس الـ "أوبوس داي". وقال البابا فرنسيس كَم من دوافع لرفع الشكر لله ومواصلة السير بحماسة في الإيمان والمحبة والثبات في الرجاء (راجع ١ تسالونيقي ١، ٣)!.

وأضاف أنه يرافقهم بالصلاة سائلاً الرب أن يدفعهم هذا الحج واللقاء الأخوي إلى أن يحملوا إلى الجميع إنجيل يسوع المسيح، المائت والقائم من الموت، كإعلان للرجاء الذي يحقق الوعود ويقود إلى المجد والمؤسّس على المحبة ولا يخيِّب، مذكرا من خلال هذه الكلمات بما جاء في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام ٢٠٢٥. وختم قداسة البابا فرنسيس رسالته إلى الشباب المشاركين في المؤتمر الدولي UNIV 2025 طالبا منهم ألاّ ينسوا أن يصلّوا من أجله.